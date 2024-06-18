Япония предоставит 188 миллионов долларов бизнесу Украины. Об этом сообщает Министерство экономики Украины, передает УНН.

Детали

Министерство экономического развития и торговли Украины совместно с Организацией Объединенных Наций по промышленному развитию (UNIDO) объявили о запуске нового проекта по трансферу японских технологий в Украину. Япония предоставляет финансирование общим объемом 188 миллионов долларов, из которых до 10 миллионов долларов доступны как гранты для бизнеса.

Главная цель проекта - поддержка восстановления зеленой промышленности и устойчивого развития Украины через передачу технологий, развитие потенциала и совместное создание предприятий. Инициатива направлена на развитие ключевых секторов промышленности с высоким потенциалом роста, в частности агротехнологий, биомассы, циркулярной экономики, цифровой трансформации и энергоэффективных технологий.

Дополнительная информация и регистрация доступны по ссылке: [https://cutt.ly/bepO3pbm](https://cutt.ly/bepO3pbm).

Конечный срок регистрации - среда, 19 июня 2024 года.

Вебинар будет проводиться на английском языке.

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