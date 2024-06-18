Киев • УНН
Япония предоставит 188 миллионов долларов США финансирования, в том числе 10 миллионов долларов США в виде бизнес-грантов.
Япония предоставит 188 миллионов долларов бизнесу Украины. Об этом сообщает Министерство экономики Украины, передает УНН.
Детали
Министерство экономического развития и торговли Украины совместно с Организацией Объединенных Наций по промышленному развитию (UNIDO) объявили о запуске нового проекта по трансферу японских технологий в Украину. Япония предоставляет финансирование общим объемом 188 миллионов долларов, из которых до 10 миллионов долларов доступны как гранты для бизнеса.
Главная цель проекта - поддержка восстановления зеленой промышленности и устойчивого развития Украины через передачу технологий, развитие потенциала и совместное создание предприятий. Инициатива направлена на развитие ключевых секторов промышленности с высоким потенциалом роста, в частности агротехнологий, биомассы, циркулярной экономики, цифровой трансформации и энергоэффективных технологий.
Дополнительная информация и регистрация доступны по ссылке: [https://cutt.ly/bepO3pbm](https://cutt.ly/bepO3pbm).
Конечный срок регистрации - среда, 19 июня 2024 года.
Вебинар будет проводиться на английском языке.
Япония будет наращивать усилия, чтобы поддержать Украину в области энергетики - премьер страны15 июня 2024, 17:10 • 26262 просмотра