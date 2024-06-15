Япония будет наращивать усилия, чтобы поддержать Украину в области энергетики - премьер страны

Япония будет усиливать усилия, чтобы поддержать Украину в области энергетики, и чтобы восстановить безопасную жизнь миллионов людей. Об этом во время первого пленарного заседания Глобального саммита мира заявил премьер-министр Японии Фумио Кишида, передает УНН.

Детали

Для нас важно рассмотреть насущные вопросы, которые касаются жизни и источников для существования людей. Надо также говорить о ядерной безопасности и это является одной из тем сегодняшнего саммита. Существует также гуманитарный аспект. Япония будет усиливать усилия, чтобы поддержать Украину в области энергетики, и чтобы восстановить безопасную жизнь миллионов людей. Япония будет и в дальнейшем работать с международным сообществом, чтобы восстановить мир - сказал Кишида.

Напомним

На саммите G7 Украина и Япония подписали соглашение по безопасности. Как сообщил Президент Украины Владимир Зеленский, это уникальный документ с одной из самых экономически и технологически развитых стран мира.