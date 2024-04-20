В Украине могут ограничить получение госуслуг для уклонистов - Малюська

В рамках закона №10449 по мобилизации в Украине могут ввести определенные ограничения на предоставление административных госуслуг в случае отсутствия военно-учетного документа у военнообязанного гражданина. Об этом в эфире национального телемарафона рассказал министр юстиции Денис Малюська, передает УНН.

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По его словам, это будет стимуляцией со стороны правительства для тех, кто "еще сомневается в необходимости выполнения своих обязанностей".

То есть государство будет делать так, чтобы все были равны перед законом. Чтобы те, кто хочет защищать страну, не находился в худшем положении, чем те, кто этого не хочет министр юстиции Денис Малюська

По словам Малюськи, сейчас в Кабмине разрабатывают изменения, которые установят обязательное условие для получения ряда административных услуг - наличие при себе военно-учетных документов.

Глава Минюста добавил, что большинство прав, предусмотренных Конституцией, можно ограничивать в военное время - и это соответствует украинскому законодательству.

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