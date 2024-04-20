В Украине могут ограничить получение госуслуг для уклонистов - Малюська

ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Ищешь правду?

Присоединяйся к нашему Telegram-каналу!

Loading...

Loading...

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
denis-malyuskaДенис Малюска
ministerstvo-yustytsii-ukrainaМинистерство юстиции Украины
ukrainaУкраина
Эксклюзив
Эксперты расследуют продолжающуюся экологическую катастрофу, вызванную разрушением россией Каховской ГЭС
19 апреля 2024, 15:30  •  143132 просмотра

Эксперты расследуют продолжающуюся экологическую катастрофу, вызванную разрушением россией Каховской ГЭС

Эксклюзив
"Выбросьте отсюда этих мафиозных украинцев!": во Вьетнаме разгорелся скандал вокруг украинских детей-сирот и их опекунки
19 апреля 2024, 15:15  •  188004 просмотра

"Выбросьте отсюда этих мафиозных украинцев!": во Вьетнаме разгорелся скандал вокруг украинских детей-сирот и их опекунки

Эксклюзив
Валерий Рябых: сбитый Ту-22М3 - это сигнал стратегического поражения россии
19 апреля 2024, 14:48  •  130154 просмотра

Валерий Рябых: сбитый Ту-22М3 - это сигнал стратегического поражения россии

На саммит для бизнеса, где планировалось выступление Гетманцева, пришли "гуси"
19 апреля 2024, 13:41  •  114759 просмотра

На саммит для бизнеса, где планировалось выступление Гетманцева, пришли "гуси"

Эксклюзив
Гринкевичам по барабану, как они будут выглядеть в глазах общества - экс-прокурор Виктор Чумак
19 апреля 2024, 12:04  •  88181 просмотра

Гринкевичам по барабану, как они будут выглядеть в глазах общества - экс-прокурор Виктор Чумак

Эксклюзив
Сейчас 37,3 тыс. украинцев внесены в реестр пропавших без вести - МВД
19 апреля 2024, 09:28  •  101196 просмотра

Сейчас 37,3 тыс. украинцев внесены в реестр пропавших без вести - МВД

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева, предусматривающий преференции для избранных налогоплательщиков, содержит коррупционные риски - СУП
17 апреля 2024, 11:02  •  206600 просмотра

Законопроект Гетманцева, предусматривающий преференции для избранных налогоплательщиков, содержит коррупционные риски - СУП

Эксклюзив
Мезенцева о резолюции в поддержку Украины: движемся к компенсационному механизму
16 апреля 2024, 17:25  •  236755 просмотра

Мезенцева о резолюции в поддержку Украины: движемся к компенсационному механизму

Эксклюзив
В ВР о резолюции в поддержку Украины: важно, чтобы все принципы обеспечили полноценный механизм компенсации
16 апреля 2024, 16:44  •  232970 просмотра

В ВР о резолюции в поддержку Украины: важно, чтобы все принципы обеспечили полноценный механизм компенсации

Эксклюзив
У Лубинца назвали категорию военнопленных, по которой сложнее всего вести переговоры с рф
16 апреля 2024, 14:53  •  176545 просмотра

У Лубинца назвали категорию военнопленных, по которой сложнее всего вести переговоры с рф

Новости по теме
В Украине могут ограничить получение госуслуг для уклонистов - Малюська

В Украине могут ограничить получение госуслуг для уклонистов - Малюська

  •  12223 просмотра
россияне обстреляли Сумскую область: 283 взрыва, один человек ранен

россияне обстреляли Сумскую область: 283 взрыва, один человек ранен

  •  13893 просмотра
Расстрел патрульных: в Винницкой области нашли автомобиль нападавших с боеприпасами

Расстрел патрульных: в Винницкой области нашли автомобиль нападавших с боеприпасами

  •  14579 просмотра
Удар по Одессе: пострадали восемь человек, среди которых двое детей

Удар по Одессе: пострадали восемь человек, среди которых двое детей

  •  15829 просмотра
"Помощь США почувствуют воины на передовой и города, страдающие от российского террора", - Зеленский

"Помощь США почувствуют воины на передовой и города, страдающие от российского террора", - Зеленский

  •  17316 просмотра
"Больше оружия для Украины, в частности систем ПВО", - Шмыгаль об одобрении помощи от США

"Больше оружия для Украины, в частности систем ПВО", - Шмыгаль об одобрении помощи от США

  •  19061 просмотра
Посол Украины в США отреагировала на одобрение Палатой представителей помощи Украине

Посол Украины в США отреагировала на одобрение Палатой представителей помощи Украине

  •  18611 просмотра
Зеленский выразил благодарность Палате представителей США за одобрение помощи Украине

Зеленский выразил благодарность Палате представителей США за одобрение помощи Украине

  •  16774 просмотра
Палата представителей США одобрила законопроект о помощи Украине

Палата представителей США одобрила законопроект о помощи Украине

  •  16833 просмотра
Украинка выиграла этап Кубка мира по спортивной гимнастике в Катаре

Украинка выиграла этап Кубка мира по спортивной гимнастике в Катаре

  •  15807 просмотра

Популярные

Зеленский уверен, что путин боится Украины очень сильно

Зеленский уверен, что путин боится Украины очень сильно

  •  56713 просмотра
Украина приближается к соглашению по безопасности с США - Зеленский

Украина приближается к соглашению по безопасности с США - Зеленский

  •  50344 просмотра
ДОТ нашел трех новых поставщиков продуктов питания для ВСУ: заменят фирмы, которые не выполняли контракты

ДОТ нашел трех новых поставщиков продуктов питания для ВСУ: заменят фирмы, которые не выполняли контракты

  •  84298 просмотра
Атака на портовую инфраструктуру Одесской области: спасатели уже почти сутки пытаются ликвидировать пожар

Атака на портовую инфраструктуру Одесской области: спасатели уже почти сутки пытаются ликвидировать пожар

  •  49804 просмотра
"Пытаются посеять раскол между регионами Украины": в ЦПД опровергли еще один российский фейк об обороне Харькова

"Пытаются посеять раскол между регионами Украины": в ЦПД опровергли еще один российский фейк об обороне Харькова

  •  48232 просмотра

Публикации

"Выбросьте отсюда этих мафиозных украинцев!": во Вьетнаме разгорелся скандал вокруг украинских детей-сирот и их опекунки

"Выбросьте отсюда этих мафиозных украинцев!": во Вьетнаме разгорелся скандал вокруг украинских детей-сирот и их опекунки
Эксклюзив

19 апреля 2024, 15:15  •  188004 просмотра
Пророссийский шабаш в Винницкой области провалился: детали

Пророссийский шабаш в Винницкой области провалился: детали

19 апреля 2024, 08:45  •  180391 просмотра
В Винницкой области поднимают голову пророссийские силы: кто за ними стоит

В Винницкой области поднимают голову пророссийские силы: кто за ними стоит

18 апреля 2024, 13:51  •  231303 просмотра
"Крипта для чайников". Часть 3: пошаговая инструкция, как купить криптомонету

"Крипта для чайников". Часть 3: пошаговая инструкция, как купить криптомонету

18 апреля 2024, 06:06  •  271753 просмотра
Орденоносец "русского мира": как один депутат щеголяет наградами от церкви московского патриархата

Орденоносец "русского мира": как один депутат щеголяет наградами от церкви московского патриархата

16 апреля 2024, 09:20  •  376257 просмотра

В Украине могут ограничить получение госуслуг для уклонистов - Малюська

Украина может ограничить доступ к государственным услугам для военнообязанных, которые не имеют военно-учетных документов, как стимул для выполнения ими своих обязанностей во время мобилизации.

Война •   •  12223 просмотра
В Украине могут ограничить получение госуслуг для уклонистов - Малюська

россияне обстреляли Сумскую область: 283 взрыва, один человек ранен

В субботу, 20 апреля, российские военные совершили 283 взрыва в 13 населенных пунктах Сумской области, ранив одного человека.

Общество •   •  13893 просмотра
россияне обстреляли Сумскую область: 283 взрыва, один человек ранен

Расстрел патрульных: в Винницкой области нашли автомобиль нападавших с боеприпасами

Автомобиль и боеприпасы подозреваемых в расстреле патрульных полицейских в Винницкой области найдены, но нападавшие, которые являются военнослужащими Вооруженных Сил Украины, все еще находятся в розыске и поисковые мероприятия продолжаются.

Война •   •  14579 просмотра
Расстрел патрульных: в Винницкой области нашли автомобиль нападавших с боеприпасами

Удар по Одессе: пострадали восемь человек, среди которых двое детей

Восемь человек, в том числе двое детей в возрасте трех и четырех лет, получили ранения в результате ракетного обстрела Одессы 20 апреля, а 80-летняя местная жительница была госпитализирована с ранением головы.

Война •   •  15829 просмотра
Удар по Одессе: пострадали восемь человек, среди которых двое детей

"Помощь США почувствуют воины на передовой и города, страдающие от российского террора", - Зеленский

Помощь США, которую получила Украина, является значительным пакетом, который почувствуют солдаты на передовой и города, страдающие от российского террора.

Общество •   •  17316 просмотра
"Помощь США почувствуют воины на передовой и города, страдающие от российского террора", - Зеленский

"Больше оружия для Украины, в частности систем ПВО", - Шмыгаль об одобрении помощи от США

Конгресс США утвердил $61 млрд помощи Украине, включая $49,9 млрд на оборону, $7,8 млрд на бюджетную поддержку, $1,57 млрд на экономическую помощь и $400 млн на защиту границ и разминирование, предоставление большего количества вооружений, систем дальнего радиуса действия и противовоздушной обороны, а также средств на восстановление и реконструкцию.

Война •   •  19061 просмотра
"Больше оружия для Украины, в частности систем ПВО", - Шмыгаль об одобрении помощи от США

Посол Украины в США отреагировала на одобрение Палатой представителей помощи Украине

Посол Украины в США Оксана Маркарова поблагодарила Палату представителей за принятие законопроекта о помощи Украине, пообещав продолжать прилагать усилия для победы Украины, которая необходима для того, чтобы мир жил по принципу верховенства права.

Война •   •  18611 просмотра
Посол Украины в США отреагировала на одобрение Палатой представителей помощи Украине

Зеленский выразил благодарность Палате представителей США за одобрение помощи Украине

Палата представителей Конгресса США одобрила выделение Украине 60 миллиардов долларов помощи. Президент Зеленский выразил благодарность, поскольку это решение поможет предотвратить распространение войны, спасет жизни людей и укрепит Украину.

политика •   •  16774 просмотра
Зеленский выразил благодарность Палате представителей США за одобрение помощи Украине

Палата представителей США одобрила законопроект о помощи Украине

Палата представителей Конгресса США одобрила законопроект о предоставлении оборонной помощи Украине на сумму 60 миллиардов долларов, за который проголосовали 310 конгрессменов.

политика •   •  16833 просмотра
Палата представителей США одобрила законопроект о помощи Украине

Украинка выиграла этап Кубка мира по спортивной гимнастике в Катаре

16-летняя украинская гимнастка Анна Лащевская завоевала золотую медаль в упражнении на бревне на олимпийском квалификационном турнире в Дохе, Катар.

спорт •   •  15807 просмотра
Украинка выиграла этап Кубка мира по спортивной гимнастике в Катаре