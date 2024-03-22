В Киеве открыли Офис Реестра убытков для Украины: его основные функции и для кого предусмотрен

В Киеве открыли Офис международного Реестра убытков для Украины. Исполнительный директор Реестра Маркиян Ключковский заявил, что через несколько недель начнется прием первых заявлений о возмещении убытков. Также вскоре будет опубликован уже принятый перечень категорий заявлений, которые можно будет регистрировать.

Об этом он рассказал во время пресс-конференции по открытию Офиса в Киеве, передает УНН.

Цель Офиса Реестра убытков для Украины - это фиксация всего того, что вызывает россия на территории Украины. Собственно наше юридическое доказательство для того, чтобы обосновать размер компенсации.. - сказал министр юстиции Украины Денис Малюська во время мероприятия по открытию Офиса.

В свою очередь исполнительный директор Реестра убытков, причиненных агрессией РФ против Украины Маркиян Ключковский напомнил, что Реестр убытков создан лишь 9 месяцев назад, однако уже через несколько недель начнется прием первых заявлений о возмещении убытков.

Мы сообщали, что начало это не простое, что мы готовим нашу систему для принятия 8 млн заявлений от пострадавших: людей, бизнесов, украинского государства - отметил Ключковский.

Ключковский также сообщил, кто сможет подавать заявления на компенсацию: люди компании, государство, государственные предприятия, организации, которые понесли какие-либо убытки из-за агрессии РФ.

Вскоре мы откроем возможность для подачи заявлений в первой категории убытков, которая касается разрушения жилья. Только в этой категории мы ожидаем от 300 до 600 тыс. заявлений - заявил Ключковский.

КАК ПОДАВАТЬ ЗАЯВЛЕНИЯ

Ключковский отметил, что Реестр очень современный и цифровой, поэтому заявления будут подаваться в первую очередь онлайн через "Дію".

Офлайновые способы подачи также будут. Мы работаем над тем, чтобы регламентировать такую возможность, в частности через центр предоставления административных услуг и другие механизмы - сказал Ключковский.

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Кроме того, он отметил, что вскоре будет опубликован формально уже принятый перечень категорий заявлений, которые можно будет регистрировать.

Совет реестра к компетенции, которой это относится, заявил о том, что кроме разрушения собственности, предприятий, недвижимости, жилья также будут входить заявления, связанные с потерей жизни, здоровья, пытками, сексуальным насилием, вынужденным перемещением, депортацией, депортацией детей, ущерба причиненного культурному и историческому наследию, окружающей среде. То есть цель Реестра быть максимально всеобъемлющим, оставаясь при этом в рамках тех категорий ущерба, которые признаны в международном праве - рассказал Ключковский.

ПРИЧИНА ОТКРЫТИЯ ОФИСА В КИЕВЕ

Ключковский отметил, что работа Реестра была бы неполной без присутствия в Украине, ведь о Реестре нужно информировать потенциальных заявителей, общественность, бизнес, органы государственной власти, органы местного самоуправления.

Именно - это является одной из важных целей киевского Офиса реестра, который мы сегодня открываем. Киевский Офис также будет тесно сотрудничать с гражданским обществом и неправительственными организациями, которые работают с последствиями российской агрессии, оказывают разнообразную помощь. Также с международными организациями, которые имеют соответствующие мандаты в Украине - сказал Ключковский.

Также киевский Офис реестра будет помогать сотрудничать с украинским правительством.

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Руководителем Офиса будет Анна Христова, которая является чрезвычайно опытным юристом и имеет опыт работы с Советом Европы.

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Переговоры по компенсационной комиссии продолжаются. Она будет создаваться государствами-участниками, так же как был создан Реестр убытков. Эти переговоры уже продолжаются. Мы надеемся, что в следующие несколько месяцев будут существенные новости по этому поводу - сказал Ключковский.

Малюська отметил, что концепции по созданию компенсационной комиссии, компенсационного фонда приобретают все более четкие черты.

Ключковский отметил, что Реестр убытков - это только первый шаг.

Мы продолжаем активную работу над компенсационным механизмом, который будет рассматривать заявления зарегистрированные в Реестре и выносить решение о размере присужденной компенсации. Мы работаем конечно над тем, чтобы эти решения можно было выполнить - сказал Ключковский.

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