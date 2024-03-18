Убытков на 500 млн грн: в Госэкоинспекции подсчитали нанесенный ущерб из-за удара рф по Одессе в ночь на 2 марта

Из-за попадания дрона в 9-этажку в Одессе 2 марта убытки для окружающей среды составили почти 500 млн грн. Такие цифры подсчитали в Госэкоинспекции Юго-Западного округа, передает УНН.

В ночь на 2 марта вражеский дрон попал в многоэтажку в Одессе, в результате чего один подъезд дома был разрушен до основания. Государственными инспекторами проведено обследование мест обстрела для фиксации и расчета ущерба, нанесенного окружающей среде. Установлено засорение 5 тыс кв м земельных участков металлическими обломками и строительными отходами. Сумма ущерба составляет почти 500 миллионов гривен. - говорится в сообщении.

Детали

Информацию о последствиях передали в Оперативный штаб при Государственной экологической инспекции Украины для формирования единого реестра убытков, нанесенных окружающей среде в результате вооруженной агрессии.

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В Госэкоинспекции добавили, что ночью 5 марта, когда россияне в очередной раз атаковали Одесскую область, в результате падения обломков сбитых дронов в Одесском районе был поврежден очередной рекреационный объект, а также газопровод и жилые дома в частном секторе.

Государственные инспекторы зафиксировали засорение более 1,4 тыс кв м земельных участков металлическими обломками и строительными отходами. Сумма убытков составила более 31 миллиона гривен. Этот расчет уже вошел в единый реестр убытков, нанесенных окружающей среде в результате вооруженной агрессии РФ против Украины.