Убытков на 500 млн грн: в Госэкоинспекции подсчитали нанесенный ущерб из-за удара рф по Одессе в ночь на 2 марта

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
НАПК подтвердило, что проводит проверку использования руководителем Фонда гарантирования вкладов Рекрут авто банка, находящегося в процессе ликвидации
  •  109515 просмотра

НАПК подтвердило, что проводит проверку использования руководителем Фонда гарантирования вкладов Рекрут авто банка, находящегося в процессе ликвидации

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о "клубе белого бизнеса" нарушает Конституцию Украины - эксперт
  •  110292 просмотра

Законопроект Гетманцева о "клубе белого бизнеса" нарушает Конституцию Украины - эксперт

Эксклюзив
Весеннее равноденствие перед лунным затмением: гороскоп для всех знаков Зодиака на 18 – 24 марта
  •  117629 просмотра

Весеннее равноденствие перед лунным затмением: гороскоп для всех знаков Зодиака на 18 – 24 марта

Эксклюзив
Защита Лиева предполагает, что САП вернула дело в ОГП из-за того, что не видит в нем перспектив
15 марта 2024, 23:06  •  188089 просмотра

Защита Лиева предполагает, что САП вернула дело в ОГП из-за того, что не видит в нем перспектив

Эксклюзив
Спецэкспортеры вооружения обязаны проводить инспекции производств и складских запасов - "Украинская бронетехника"
15 марта 2024, 12:49  •  189745 просмотра

Спецэкспортеры вооружения обязаны проводить инспекции производств и складских запасов - "Украинская бронетехника"

Эксклюзив
На фронте продолжается ротация: что это значит и в чем ее особенность на этот раз
15 марта 2024, 10:54  •  187155 просмотра

На фронте продолжается ротация: что это значит и в чем ее особенность на этот раз

Эксклюзив
Руководителя Фонда гарантирования вкладов Рекрут надо уволить, чтобы она не пятнала репутацию власти - эксперт
15 марта 2024, 08:44  •  170403 просмотра

Руководителя Фонда гарантирования вкладов Рекрут надо уволить, чтобы она не пятнала репутацию власти - эксперт

Эксклюзив
"Клубом белого бизнеса" Гетманцев хочет еще больше разбалансировать бизнес-среду или создать преференции приближенным компаниям - эксперт
15 марта 2024, 08:10  •  117719 просмотра

"Клубом белого бизнеса" Гетманцев хочет еще больше разбалансировать бизнес-среду или создать преференции приближенным компаниям - эксперт

Эксклюзив
Блокирование польско-украинской границы приведет к росту цен на ряд товаров - Ассоциация ритейлеров
14 марта 2024, 15:55  •  129564 просмотра

Блокирование польско-украинской границы приведет к росту цен на ряд товаров - Ассоциация ритейлеров

Эксклюзив
МОУ в 2023 году заключило почти вдвое меньше контрактов на закупку вооружения, чем в 2022 году: в чем причина
14 марта 2024, 14:14  •  121801 просмотра

МОУ в 2023 году заключило почти вдвое меньше контрактов на закупку вооружения, чем в 2022 году: в чем причина

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15 марта 2024, 12:36  •  258122 просмотра
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13 марта 2024, 09:59  •  345636 просмотра

Убытков на 500 млн грн: в Госэкоинспекции подсчитали нанесенный ущерб из-за удара рф по Одессе в ночь на 2 марта

По подсчетам Государственной экологической инспекции Юго-Западного округа, удар беспилотника по 9-этажному дому в Одессе 2 марта нанес ущерб окружающей среде почти на 500 миллионов гривен, загрязнив 5 000 квадратных метров земли металлическими обломками и строительным мусором.

Война •   •  19563 просмотра
Убытков на 500 млн грн: в Госэкоинспекции подсчитали нанесенный ущерб из-за удара рф по Одессе в ночь на 2 марта

"Хлопок" на белгородщине: за двое суток пострадали 8 российских военных и 2 сотрудников фсб

Восемь российских военнослужащих и двое сотрудников фсб получили ранения в результате обстрелов в районе грайворона белгородской области за последние два дня.

Война •   •  14029 просмотра
"Хлопок" на белгородщине: за двое суток пострадали 8 российских военных и 2 сотрудников фсб

Угроза обстрела: бойцы Легиона "Свобода россии" призывают гражданских эвакуироваться из белгорода

Легион "Свобода России" призвал жителей Белгорода эвакуироваться или найти укрытие из-за угрозы ракетных и артиллерийских обстрелов города, поскольку они нацелены на военные объекты, расположенные вблизи жилых районов.

Война •   •  13388 просмотра
Угроза обстрела: бойцы Легиона "Свобода россии" призывают гражданских эвакуироваться из белгорода

Кубраков обсудил поддержку Украины с сенатором США Грэмом

Вице-премьер-министр Украины Александр Кубраков встретился с сенатором США Линдси Грэмом в Киеве, где выразил благодарность за американскую поддержку в борьбе Украины против российской оккупации, восстановительных работах и стремлении к победе демократии над диктатурой.

Война •   •  16120 просмотра
Кубраков обсудил поддержку Украины с сенатором США Грэмом

Напомнили о потере россиянами 33% черноморского флота: военные киберы взломали 14 сайтов рф

Специалисты по кибербезопасности Вооруженных сил Украины взломали серверы сайтов 14 российских компаний и разместили изображения потопленных российских кораблей и самолетов, напоминая о потере 33% черноморского флота за последние два года.

Война •   •  14053 просмотра
Напомнили о потере россиянами 33% черноморского флота: военные киберы взломали 14 сайтов рф

В рф произошел обвал на шахте: 13 горняков оказались под завалами

13 шахтеров остались живыми под завалами после обвала на шахте в Амурской области россии, и спасатели пытаются добраться до них.

Новости Мира •   •  13789 просмотра
В рф произошел обвал на шахте: 13 горняков оказались под завалами

Поврежденная АЗС и частные дома: россияне шесть раз атаковали Днепропетровскую область

российские войска шесть раз атаковали Днепропетровскую область, используя артиллерию и беспилотники-камикадзе, повредив АЗС, объекты инфраструктуры, дома, хозяйственные постройки, автомобили, солнечные батареи, линии электропередач и газопровод.

Война •   •  14653 просмотра
Поврежденная АЗС и частные дома: россияне шесть раз атаковали Днепропетровскую область

Водолазы-спецназовцы провели тренировку перед выполнением специальных боевых задач: фото

Водолазы-спецназовцы тренировались в Одессе перед выполнением специальных боевых задач, прикрывая врага от атак с моря и продвигаясь в тыл противника для уничтожения его техники и личного состава.

Война •   •  13638 просмотра
Водолазы-спецназовцы провели тренировку перед выполнением специальных боевых задач: фото

Более 800 кибератак совершили россияне на госучреждения и сервисы Украины - Костин

Россияне совершили более 800 кибератак на государственные учреждения и службы Украины, нацелившись на объекты энергетической инфраструктуры и телекоммуникационные системы с целью дестабилизации украинского общества.

Война •   •  13266 просмотра
Более 800 кибератак совершили россияне на госучреждения и сервисы Украины - Костин

Зеленка, поджоги, петарды: за три дня не менее 44 россиян атаковали избирательные участки

Во время незаконных выборов в россии было зафиксировано по меньшей мере 44 случая нападений на избирательные участки и попыток испортить бюллетени, а также возбуждено 31 уголовное дело за препятствование осуществлению избирательных прав.

политика •   •  15805 просмотра
Зеленка, поджоги, петарды: за три дня не менее 44 россиян атаковали избирательные участки