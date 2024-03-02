Костин об ударе по Одессе: целенаправленная атака на жилой дом
Киев • УНН
Генеральный прокурор Украины заявил, что россияне намеренно атаковали жилой дом в Одессе, который не находился вблизи военных объектов.
Генеральный прокурор Украины Андрей Костин заявил, что россияне целенаправленно атаковали многоэтажку в Одессе, ведь дом не находится рядом ни с одним военным объектом. Об этом УНН сообщает со ссылкой на ОГП.
Детали
Это не просто обстрелы, это политика, направленная на террор и уничтожение украинцев. Это атака на жилой дом. Этот дом не находится рядом ни с одним военным объектом или объектом двойного назначения. Этот дом находится в зоне плотной застройки. Мы понимаем, что эта политика начинается именно в Кремле. Преступные приказы отдаются именно из кремля
Он подчеркнул, что Украине нужно дополнительное оружие и средства ПВО.
Ведь мы должны не только расследовать такие военные преступления. Мы должны прекратить эти преступления. Для этого нам нужна поддержка мира. Мы, как органы прокуратуры, органы правопорядка совместно с нашими партнерами из Международного уголовного суда и других стран, которые проводят собственные расследования, делаем все возможное, чтобы каждый, кто виновен в гибели украинцев, в пытках и изнасиловании, каждый был привлечен к ответственности
Дополнение
В Одессе из-под завалов дома достали тело еще одного погибшего. Количество пострадавших возросло до пяти.
Костин об ударе по Одессе: целенаправленная атака на жилой дом
Генеральный прокурор Украины заявил, что россияне намеренно атаковали жилой дом в Одессе, который не находился вблизи военных объектов.
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