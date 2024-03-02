Костін про удар по Одесі: цілеспрямована атака на житловий будинок

Генеральний прокурор України Андрій Костін заявив, що росіяни цілеспрямовано атакували багатоповерхівку в Одесі, адже будинок не знаходиться поруч з жодним воєнним об'єктом. Про це УНН повідомляє з посиланням на ОГП.

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Це не просто обстріли, це політика, спрямована на терор і знищення українців. Це атака на житловий будинок. Цей будинок не знаходиться поруч з жодним воєнним об'єктом або об'єктом подвійного призначення. Цей будинок знаходиться в зоні щільної забудови. Ми розуміємо, що ця політика починається саме в Кремлі. Злочинні накази віддаються саме з кремля