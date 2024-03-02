Костін про удар по Одесі: цілеспрямована атака на житловий будинок
Київ • УНН
Генеральний прокурор України заявив, що росіяни навмисно атакували житловий будинок в Одесі, який не знаходився поблизу військових об'єктів.
Генеральний прокурор України Андрій Костін заявив, що росіяни цілеспрямовано атакували багатоповерхівку в Одесі, адже будинок не знаходиться поруч з жодним воєнним об'єктом. Про це УНН повідомляє з посиланням на ОГП.
Деталі
Це не просто обстріли, це політика, спрямована на терор і знищення українців. Це атака на житловий будинок. Цей будинок не знаходиться поруч з жодним воєнним об'єктом або об'єктом подвійного призначення. Цей будинок знаходиться в зоні щільної забудови. Ми розуміємо, що ця політика починається саме в Кремлі. Злочинні накази віддаються саме з кремля
Він наголосив, що Україні потрібна додаткова зброя і засоби ППО.
Адже ми повинні не лише розслідувати такі воєнні злочини. Ми маємо припинити ці злочини. Для цього нам потрібна підтримка світу. Ми, як органи прокуратури, органи правопорядку спільно з нашими партнерами з Міжнародного кримінальному суду та інших країн, які проводять власні розслідування, робимо все можливе аби кожен, хто винен в загибелі українців, в тортурах та зґвалтуванні, кожен був притягнутий до відповідальності
Доповнення
У Одесі з-під завалів будинку дістали тіло ще одного загиблого. Кількість постраждалих зросла до п'яти.