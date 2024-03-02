Нічна атака на Одесу: з-під завалів будинку дістали п'яте тіло загиблого
Київ • УНН
Рятувальники витягли тіло п'ятої жертви, серед яких одна дитина, з-під завалів будинку, що постраждав від атаки російського безпілотника в Одесі, в результаті чого кількість загиблих зросла до п'яти, а вісім осіб отримали поранення.
У Одесі з-під завалів будинку дістали тіло ще одного загиблого. Кількість постраждалих зросла до п'яти. Про це повідомляє ДСНС Україн, пише УНН.
Деталі
Одеса. О 14:50 на рівні першого поверху рятувальники ДСНС вивільнили з-під завалів п’яте тіло загиблої особи
Зазначається, що всього загинули 5 осіб, з них 1 дитина. Постраждало 8 людей, з яких 1 дитина. Врятовано 5 осіб.
Четвертою жертвою атаки рф на Одесу є чоловік - прокуратура02.03.24, 13:46 • 25946 переглядiв
Доповнення
Як уточнив, очільник Одеської ОВА Олег Кіпер з-під завалів дістали тіло дорослої людини. Наразі пошукова операція продовжується.
Нагадаємо
В Одесі та області у неділю, 3 березня, оголошено жалобу за загиблими через російську дронову атаку.