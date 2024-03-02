Ночная атака на Одессу: из-под завалов дома достали пятое тело погибшего
Киев • УНН
Спасатели извлекли тело пятой жертвы, среди которых один ребенок, из-под завалов дома, пострадавшего от атаки российского беспилотника в Одессе, в результате чего количество погибших возросло до пяти, а восемь человек получили ранения.
В Одессе из-под завалов дома достали тело еще одного погибшего. Количество пострадавших возросло до пяти. Об этом сообщает ГСЧС Украины, пишет УНН.
Детали
Одесса. В 14:50 на уровне первого этажа спасатели ГСЧС высвободили из-под завалов пятое тело погибшего человека
Отмечается, что всего погибли 5 человек, из них 1 ребенок. Пострадало 8 человек, из которых 1 ребенок. Спасены 5 человек.
Четвертой жертвой атаки рф на Одессу является мужчина - прокуратура2 марта 2024, 11:46 • 15524 просмотра
Дополнение
Как уточнил, глава Одесской ОГА Олег Кипер из-под завалов достали тело взрослого человека. В настоящее время поисковая операция продолжается.
Напомним
В Одессе и области в воскресенье, 3 марта, объявлен траур по погибшим из-за российской дроновую атаку.
Ночная атака на Одессу: из-под завалов дома достали пятое тело погибшего
Спасатели извлекли тело пятой жертвы, среди которых один ребенок, из-под завалов дома, пострадавшего от атаки российского беспилотника в Одессе, в результате чего количество погибших возросло до пяти, а восемь человек получили ранения.
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