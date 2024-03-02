Ночная атака на Одессу: из-под завалов дома достали пятое тело погибшего

В Одессе из-под завалов дома достали тело еще одного погибшего. Количество пострадавших возросло до пяти. Об этом сообщает ГСЧС Украины, пишет УНН.

Детали

Одесса. В 14:50 на уровне первого этажа спасатели ГСЧС высвободили из-под завалов пятое тело погибшего человека - резюмировали в ведомстве.

Отмечается, что всего погибли 5 человек, из них 1 ребенок. Пострадало 8 человек, из которых 1 ребенок. Спасены 5 человек.

Четвертой жертвой атаки рф на Одессу является мужчина - прокуратура

Дополнение

Как уточнил, глава Одесской ОГА Олег Кипер из-под завалов достали тело взрослого человека. В настоящее время поисковая операция продолжается.

Напомним

В Одессе и области в воскресенье, 3 марта, объявлен траур по погибшим из-за российской дроновую атаку.