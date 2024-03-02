Четвертой жертвой атаки рф на Одессу является мужчина - прокуратура
Киев • УНН
Спасатели в Одессе извлекли тело мужчины из-под завалов после российской атаки, в результате которой количество погибших возросло до четырех человек, включая ребенка.
В Одессе из-под завалов дома спасатели достали тело четвертой жертвы российской атаки - погиб мужчина. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Офис Генерального прокурора.
Детали
"В Одессе из-под завалов дома спасатели достали тело мужчины. Сейчас число погибших в результате ночной вражеской атаки возросло до четырех. Среди них ребенок", - говорится в сообщении прокуратуры.
По данным следствия, ночью 2 марта враг совершил атаку БПЛА по Одессе. Беспилотник попал в 9-ти этажный дом спального района города. Часть подъезда из 18 квартир разрушена.
Дополнение
Ранее сообщалось, что количество жертв ночной атаки рф на Одессу возросло до четырех человек.
В Одессе и области в воскресенье, 3 марта, объявлен траур по погибшим из-за российской дроновую атаку.
Четвертой жертвой атаки рф на Одессу является мужчина - прокуратура
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