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Четвертой жертвой атаки рф на Одессу является мужчина - прокуратура

Четвертой жертвой атаки рф на Одессу является мужчина - прокуратура

Киев  •  УНН

2 марта 2024, 11:46  •  8484 просмотра

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Спасатели в Одессе извлекли тело мужчины из-под завалов после российской атаки, в результате которой количество погибших возросло до четырех человек, включая ребенка.

В Одессе из-под завалов дома спасатели достали тело четвертой жертвы российской атаки - погиб мужчина. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Офис Генерального прокурора.

Детали

"В Одессе из-под завалов дома спасатели достали тело мужчины. Сейчас число погибших в результате ночной вражеской атаки возросло до четырех. Среди них ребенок", - говорится в сообщении прокуратуры.

По данным следствия, ночью 2 марта враг совершил атаку БПЛА по Одессе. Беспилотник попал в 9-ти этажный дом спального района города. Часть подъезда из 18 квартир разрушена. 

Дополнение

Ранее сообщалось, что количество жертв ночной атаки рф на Одессу возросло до четырех человек.

В Одессе и области в воскресенье, 3 марта, объявлен траур по погибшим из-за российской дроновую атаку.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Война
Четвертою жертвою атаки рф на Одесу є чоловік - прокуратура
The fourth victim of the Russian attack on Odesa is a man - prosecutor's office
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Четвертой жертвой атаки рф на Одессу является мужчина - прокуратура

Спасатели в Одессе извлекли тело мужчины из-под завалов после российской атаки, в результате которой количество погибших возросло до четырех человек, включая ребенка.

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