Четвертой жертвой атаки рф на Одессу является мужчина - прокуратура

В Одессе из-под завалов дома спасатели достали тело четвертой жертвы российской атаки - погиб мужчина. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Офис Генерального прокурора.

Детали

"В Одессе из-под завалов дома спасатели достали тело мужчины. Сейчас число погибших в результате ночной вражеской атаки возросло до четырех. Среди них ребенок", - говорится в сообщении прокуратуры.

По данным следствия, ночью 2 марта враг совершил атаку БПЛА по Одессе. Беспилотник попал в 9-ти этажный дом спального района города. Часть подъезда из 18 квартир разрушена.

Дополнение

Ранее сообщалось, что количество жертв ночной атаки рф на Одессу возросло до четырех человек.

В Одессе и области в воскресенье, 3 марта, объявлен траур по погибшим из-за российской дроновую атаку.