В Одесі та області оголосили жалобу за жертвами нічної атаки рф
Київ • УНН
Завтра в Одесі та області буде оголошено траур через людські жертви внаслідок атаки російського безпілотника.
В Одесі та області у неділю, 3 березня, оголошено жалобу за загиблими через російську дронову атаку, повідомив у суботу голова Одеської ОВА Олег Кіпер, пише УНН.
У звʼязку з людськими втратами, через російську дронову атаку, завтра в Одесі та області оголошено траур. Висловлюю свої щирі співчуття тим, хто втратив близьких…
З його слів, пошукова операція триває.
Під завалами в Одесі виявлено тіло загиблої дитини - ДСНС02.03.24, 11:21 • 29889 переглядiв