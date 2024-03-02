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Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах
16:43 • 8490 перегляди

Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах

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Під завалами в Одесі виявлено тіло загиблої дитини - ДСНС

Київ • УНН

 • 29889 перегляди

Дитину знайшли мертвою під завалами будинку, зруйнованого в результаті російської атаки в Одесі; загинули 3 людини і ще 8 отримали поранення.

Під завалами в Одесі виявлено тіло загиблої дитини - ДСНС

Загиблою, виявленою під завалами після нічної атаки російських військ в Одесі, є дитина, повідомили у ДСНС України у суботу, пише УНН.

Одеса. На рівні першого поверху, під завалами виявлено тіло загиблої дитини, проводяться роботи по деблокації. Всього загинуло 3 особи та 8 постраждало

- повідомили у ДСНС.

За даними відомства, врятовано 5 людей, з них 1 дитина.

Пошукові роботи тривають.

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Очільник Одеської ОВА Олег Кіпер заявив, що кількість жертв російської атаки на Одесу збільшилася до трьох осіб.

Юлія Шрамко

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