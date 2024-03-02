Под завалами в Одессе обнаружено тело погибшего ребенка - ГСЧС

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ГБР должно обратиться к главе НБУ с представлением об отстранении директора юрдепартамента Нацбанка Зимы - эксперт
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ГБР должно обратиться к главе НБУ с представлением об отстранении директора юрдепартамента Нацбанка Зимы - эксперт

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Украина может закупать боеприпасы в Балканских странах только через посредников - эксперт
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Украина может закупать боеприпасы в Балканских странах только через посредников - эксперт

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Надо законодательно урегулировать вопрос, чтобы в тендерах Минобороны не участвовали фирмы, которые их ранее срывали - эксперт
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Надо законодательно урегулировать вопрос, чтобы в тендерах Минобороны не участвовали фирмы, которые их ранее срывали - эксперт

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Европа уже передала Украине все избыточные снаряды - эксперт
29.02.24  •  168943 просмотра

Европа уже передала Украине все избыточные снаряды - эксперт

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Фонд гарантирования вкладов обвинил журналистов в преследовании вместо адекватного ответа на обращение
29.02.24  •  185230 просмотра

Фонд гарантирования вкладов обвинил журналистов в преследовании вместо адекватного ответа на обращение

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Офис Генпрокурора об осуждении украинских военнопленных в рф: отдельное направление наших расследований
29.02.24  •  158919 просмотра

Офис Генпрокурора об осуждении украинских военнопленных в рф: отдельное направление наших расследований

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Фонд гарантирования вкладов физлиц задерживает выплату задолженности пенсионерам, которые держали средства в "Конкорде"
29.02.24  •  154479 просмотра

Фонд гарантирования вкладов физлиц задерживает выплату задолженности пенсионерам, которые держали средства в "Конкорде"

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В школах в Украине работает более 400 офицеров безопасности, еще 200 проходят обучение
29.02.24  •  154735 просмотра

В школах в Украине работает более 400 офицеров безопасности, еще 200 проходят обучение

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В Балканских странах есть советское вооружением, которое можно купить дешевле, чем натовское - эксперт
28.02.24  •  169067 просмотра

В Балканских странах есть советское вооружением, которое можно купить дешевле, чем натовское - эксперт

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Фонд гарантирования вкладов физлиц остановил выплату почти полмиллиона гривен Бирже благотворительности "ДоброДій"
28.02.24  •  171849 просмотра

Фонд гарантирования вкладов физлиц остановил выплату почти полмиллиона гривен Бирже благотворительности "ДоброДій"

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Новости по теме

Под завалами в Одессе обнаружено тело погибшего ребенка - ГСЧС

Ребенка нашли мертвым под завалами дома, разрушенного в результате российской атаки в Одессе; погибли 3 человека и еще 8 получили ранения.

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Под завалами в Одессе обнаружено тело погибшего ребенка - ГСЧС

Игнат о массовом самолетопаде врага: Воздушные силы получили дополнительные инструменты

Представитель ВС ВС Украины заявил, что они получили дополнительные инструменты для противодействия российским самолетам, заставляя врага чувствовать себя менее свободно в небе.

Война •   •  4047 просмотра
Игнат о массовом самолетопаде врага: Воздушные силы получили дополнительные инструменты

Количество жертв российской атаки на Одессу увеличилось до трех человек - Кипер

Количество жертв российской атаки на Одессу увеличилось до трех человек - Кипер.

Война •   •  22218 просмотра
Количество жертв российской атаки на Одессу увеличилось до трех человек - Кипер

В результате ночной атаки рф на Одессу погибли два человека, продолжается разбор завалов - Кипер

В результате ночной атаки рф на Одессу погибли два человека, продолжается разбор завалов, сообщил Кипер.

Война •   •  21756 просмотра
В результате ночной атаки рф на Одессу погибли два человека, продолжается разбор завалов - Кипер

Армия рф убила жителя Станислава в Херсонской области

54-летний мужчина погиб на улице в Станиславе Херсонской области во время российского обстрела.

Война •   •  20604 просмотра
Армия рф убила жителя Станислава в Херсонской области

Немецкие истребители впервые перехватили самолеты рф возле Латвии

Немецкие истребители Eurofighter впервые перехватили два российских военных самолета вблизи территориальных вод Латвии, о чем сообщили военно-воздушные силы и министр обороны Латвии.

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Немецкие истребители впервые перехватили самолеты рф возле Латвии

"россия действует каждый раз, когда Запад бездействует": Кулеба обратился к партнерам после разрушительной ночной атаки рф

Ночные атаки россии на украинские города заставили министра иностранных дел обратиться к западным партнерам по поводу вооружения.

Война •   •  19079 просмотра
"россия действует каждый раз, когда Запад бездействует": Кулеба обратился к партнерам после разрушительной ночной атаки рф

россияне ночью били по Купянщине, есть жертва: прокуратура показала последствия

Российские войска ночью обстреляли несколько населенных пунктов в Харьковской области, повредив инфраструктуру и убив одного человека.

Война •   •  19489 просмотра
россияне ночью били по Купянщине, есть жертва: прокуратура показала последствия

В рф сообщили о падении дрона в санкт-петербурге ночью: в сети публикуют кадры

В рф утверждают, что ночью в санкт-петербурге упал беспилотник, который, как сообщается, повредил балконы и окна в двух жилых домах, но никто не пострадал.

Общество •   •  20200 просмотра
В рф сообщили о падении дрона в санкт-петербурге ночью: в сети публикуют кадры

Сырский заявил о кадровых решениях по командирам на восточном фронте

Главнокомандующий ВСУ сообщил, что направил группы специалистов в отдельные бригады на восточном фронте, которые имеют проблемы с подготовкой личного состава, и вынужден принимать кадровые решения в некоторых случаях в отношении командиров.

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Сырский заявил о кадровых решениях по командирам на восточном фронте