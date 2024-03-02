Под завалами в Одессе обнаружено тело погибшего ребенка - ГСЧС

Погибшим, обнаруженным под завалами после ночной атаки российских войск в Одессе, является ребенок, сообщили в ГСЧС Украины в субботу, пишет УНН.

Одесса. На уровне первого этажа, под завалами обнаружено тело погибшего ребенка, проводятся работы по деблокации. Всего погибло 3 человека и 8 пострадало - сообщили в ГСЧС.

По данным ведомства, спасены 5 человек, из них 1 ребенок.

Поисковые работы продолжаются.

Ранее

Глава Одесской ОВА Олег Кипер заявил, что количество жертв российской атаки на Одессу увеличилось до трех человек.