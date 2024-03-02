Под завалами в Одессе обнаружено тело погибшего ребенка - ГСЧС
Ребенка нашли мертвым под завалами дома, разрушенного в результате российской атаки в Одессе; погибли 3 человека и еще 8 получили ранения.
Игнат о массовом самолетопаде врага: Воздушные силы получили дополнительные инструменты
Представитель ВС ВС Украины заявил, что они получили дополнительные инструменты для противодействия российским самолетам, заставляя врага чувствовать себя менее свободно в небе.
Количество жертв российской атаки на Одессу увеличилось до трех человек - Кипер
Количество жертв российской атаки на Одессу увеличилось до трех человек - Кипер.
В результате ночной атаки рф на Одессу погибли два человека, продолжается разбор завалов - Кипер
В результате ночной атаки рф на Одессу погибли два человека, продолжается разбор завалов, сообщил Кипер.
Армия рф убила жителя Станислава в Херсонской области
54-летний мужчина погиб на улице в Станиславе Херсонской области во время российского обстрела.
Немецкие истребители впервые перехватили самолеты рф возле Латвии
Немецкие истребители Eurofighter впервые перехватили два российских военных самолета вблизи территориальных вод Латвии, о чем сообщили военно-воздушные силы и министр обороны Латвии.
"россия действует каждый раз, когда Запад бездействует": Кулеба обратился к партнерам после разрушительной ночной атаки рф
Ночные атаки россии на украинские города заставили министра иностранных дел обратиться к западным партнерам по поводу вооружения.
россияне ночью били по Купянщине, есть жертва: прокуратура показала последствия
Российские войска ночью обстреляли несколько населенных пунктов в Харьковской области, повредив инфраструктуру и убив одного человека.
В рф сообщили о падении дрона в санкт-петербурге ночью: в сети публикуют кадры
В рф утверждают, что ночью в санкт-петербурге упал беспилотник, который, как сообщается, повредил балконы и окна в двух жилых домах, но никто не пострадал.
Сырский заявил о кадровых решениях по командирам на восточном фронте
Главнокомандующий ВСУ сообщил, что направил группы специалистов в отдельные бригады на восточном фронте, которые имеют проблемы с подготовкой личного состава, и вынужден принимать кадровые решения в некоторых случаях в отношении командиров.