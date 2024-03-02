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В Одессе и области объявили траур по жертвам ночной атаки рф

В Одессе и области объявили траур по жертвам ночной атаки рф

Киев  •  УНН

2 марта 2024, 10:00  •  10624 просмотра

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Завтра в Одессе и области будет объявлен траур из-за человеческих жертв в результате атаки российского беспилотника.

В Одессе и области в воскресенье, 3 марта, объявлен траур по погибшим из-за российской дроновой атаки, сообщил в субботу глава Одесской ОВА Олег Кипер, пишет УНН.

В связи с человеческими потерями, из-за российской дроновой атаки, завтра в Одессе и области объявлен траур. Выражаю свои искренние соболезнования тем, кто потерял близких...

- написал Кипер в Telegram.

По его словам, поисковая операция продолжается.

Под завалами в Одессе обнаружено тело погибшего ребенка - ГСЧС2 марта 2024, 09:21 • 20294 просмотра

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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