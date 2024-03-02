Жертвами атаки рф на Одесу стали вже четверо людей
Київ • УНН
Чотири людини, у тому числі одна дитина, загинули і ще вісім, в тому числі одна дитина, отримали поранення в результаті руйнування будівлі через ворожу атаку в Одесі, де рятувальники все ще шукають тих, хто вижив.
Кількість жертв нічної атаки рф на Одесу зросла до чотирьох людей - під завалами зруйнованого будинку виявили тіло ще однієї загиблої особи, повідомили у суботу у ДСНС України, пише УНН.
Одеса. На рівні першого поверху, під завалами виявлено четверте тіло загиблої особи, проводяться роботи по деблокації. Вього загинули 4 особи, з них 1 дитина, постраждало 8 людей, з яких 1 дитина
Як зазначається, врятовано 5 осіб.
Пошукові роботи тривають. Від ДСНС залучено 95 рятувальників та 22 одиниці техніки.
На місці також праюють психологи ДСНС та кінологічні розрахунки.
В Одесі та області оголосили жалобу за жертвами нічної атаки рф02.03.24, 12:00 • 25282 перегляди