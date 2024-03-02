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Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах
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Жертвами атаки рф на Одесу стали вже четверо людей

Київ • УНН

 • 25060 перегляди

Чотири людини, у тому числі одна дитина, загинули і ще вісім, в тому числі одна дитина, отримали поранення в результаті руйнування будівлі через ворожу атаку в Одесі, де рятувальники все ще шукають тих, хто вижив.

Жертвами атаки рф на Одесу стали вже четверо людей

Кількість жертв нічної атаки рф на Одесу зросла до чотирьох людей - під завалами зруйнованого будинку виявили тіло ще однієї загиблої особи, повідомили у суботу у ДСНС України, пише УНН.

Одеса. На рівні першого поверху, під завалами виявлено четверте тіло загиблої особи, проводяться роботи по деблокації. Вього загинули 4 особи, з них 1 дитина, постраждало 8 людей, з яких 1 дитина

- повідомили у ДСНС у Telegram.

Як зазначається, врятовано 5 осіб.

Пошукові роботи тривають. Від ДСНС залучено 95 рятувальників та 22 одиниці техніки.

На місці також праюють психологи ДСНС та кінологічні розрахунки.

В Одесі та області оголосили жалобу за жертвами нічної атаки рф02.03.24, 12:00 • 25282 перегляди

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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