Жертвами атаки рф на Одессу стали уже четыре человека

Количество жертв ночной атаки рф на Одессу возросло до четырех человек - под завалами разрушенного дома обнаружили тело еще одного погибшего, сообщили в субботу в ГСЧС Украины, пишет УНН.

Одесса. На уровне первого этажа, под завалами обнаружено четвертое тело погибшего, проводятся работы по деблокации. Всего погибли 4 человека, из них 1 ребенок, пострадали 8 человек, из которых 1 ребенок - сообщили в ГСЧС в Telegram.

Как отмечается, спасены 5 человек.

Поисковые работы продолжаются. От ГСЧС привлечено 95 спасателей и 22 единицы техники.

На месте также работают психологи ГСЧС и кинологические расчеты.

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