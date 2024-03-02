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Жертвами атаки рф на Одессу стали уже четыре человека

Жертвами атаки рф на Одессу стали уже четыре человека

Киев  •  УНН

2 марта 2024, 10:55  •  13562 просмотра

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Четыре человека, в том числе один ребенок, погибли и еще восемь, в том числе один ребенок, получили ранения в результате разрушения здания из-за вражеской атаки в Одессе, где спасатели все еще ищут выживших.

Количество жертв ночной атаки рф на Одессу возросло до четырех человек - под завалами разрушенного дома обнаружили тело еще одного погибшего, сообщили в субботу в ГСЧС Украины, пишет УНН.

Одесса. На уровне первого этажа, под завалами обнаружено четвертое тело погибшего, проводятся работы по деблокации. Всего погибли 4 человека, из них 1 ребенок, пострадали 8 человек, из которых 1 ребенок

- сообщили в ГСЧС в Telegram.

Как отмечается, спасены 5 человек.

Поисковые работы продолжаются. От ГСЧС привлечено 95 спасателей и 22 единицы техники.

На месте также работают психологи ГСЧС и кинологические расчеты.

В Одессе и области объявили траур по жертвам ночной атаки рф2 марта 2024, 10:00 • 16122 просмотра

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Война
odessaОдесса
Жертвами атаки рф на Одесу стали вже четверо людей
Four people have already become victims of the Russian attack on Odesa
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Жертвами атаки рф на Одессу стали уже четыре человека

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