Жертвами атаки рф на Одессу стали уже четыре человека
Киев • УНН
Четыре человека, в том числе один ребенок, погибли и еще восемь, в том числе один ребенок, получили ранения в результате разрушения здания из-за вражеской атаки в Одессе, где спасатели все еще ищут выживших.
Количество жертв ночной атаки рф на Одессу возросло до четырех человек - под завалами разрушенного дома обнаружили тело еще одного погибшего, сообщили в субботу в ГСЧС Украины, пишет УНН.
Одесса. На уровне первого этажа, под завалами обнаружено четвертое тело погибшего, проводятся работы по деблокации. Всего погибли 4 человека, из них 1 ребенок, пострадали 8 человек, из которых 1 ребенок
Как отмечается, спасены 5 человек.
Поисковые работы продолжаются. От ГСЧС привлечено 95 спасателей и 22 единицы техники.
На месте также работают психологи ГСЧС и кинологические расчеты.
В Одессе и области объявили траур по жертвам ночной атаки рф2 марта 2024, 10:00 • 16122 просмотра
Жертвами атаки рф на Одессу стали уже четыре человека
Четыре человека, в том числе один ребенок, погибли и еще восемь, в том числе один ребенок, получили ранения в результате разрушения здания из-за вражеской атаки в Одессе, где спасатели все еще ищут выживших.
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