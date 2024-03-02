Четвертою жертвою атаки рф на Одесу є чоловік - прокуратура
Київ • УНН
Рятувальники в Одесі витягли тіло чоловіка з-під завалів після російської атаки, в результаті якої кількість загиблих зросла до чотирьох осіб, включаючи дитину.
В Одесі з-під завалів будинку рятувальники дістали тіло четвертої жертви російської атаки - загинув чоловік. Про це УНН повідомляє з посиланням на Офіс Генерального прокурора.
Деталі
"В Одесі з-під завалів будинку рятувальники дістали тіло чоловіка. Наразі кількість загиблих внаслідок нічної ворожої атаки зросла до чотирьох. Серед них дитина", - ідеться в повідомленні прокуратури.
За даними слідства, вночі 2 березня ворог здійснив атаку БпЛА по Одесі. Безпілотник влучив у 9-ти поверховий будинок спального району міста. Частина під’їзду з 18 квартир зруйнована.
Доповнення
Раніше повідомлялося, що кількість жертв нічної атаки рф на Одесу зросла до чотирьох людей.
В Одесі та області у неділю, 3 березня, оголошено жалобу за загиблими через російську дронову атаку.