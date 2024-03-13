Мобилизация заключенных: в ВР подали законопроект

Зконопроект, который позволит освобождать заключенных от отбывания наказания в случае прохождения военной службы, внесли в Верховную Раду, передает УНН.

Документ был зарегистрирован в Раде сегодня, 13 марта.

Его полное название - "Проект Закона о внесении изменений в Уголовный кодекс Украины, Уголовный процессуальный кодекс Украины и другие законодательные акты Украины относительно условно-досрочного освобождения от отбывания наказания для прохождения военной службы по контракту во время особого периода".

Как указано в карте законопроекта, документ передан на рассмотрение руководству.

Ранее

Министр юстиции Украины заявил, что по меньшей мере 50 тысяч человек с уголовным прошлым, отбывших наказание, могут быть мобилизованы в армию для защиты Украины.

Кроме того, Малюська заявил, что Министерство юстиции Украины будет предлагать "более радикальные" шаги по мобилизации осужденных. Кроме того, ведомство работает над вопросом мобилизации заключенных.