Переговоры по вступлению в ЕС будут проходить одновременно с секторальной интеграцией - Шмыгаль

Переговоры о вступлении Украины в ЕС будут происходить одновременно с секторальной интеграцией. Ключевое для Киева сейчас - это продолжение экономического безвиза. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время заседания правительства, передает УНН.

В первой половине этого года должны начать фактические переговоры о нашем вступлении. Переговорная рамка есть. Ожидаем утверждения в ближайшее время. Переговоры будут происходить одновременно с секторальной интеграцией. Ключевое для нас сейчас - это продолжение экономического безвиза, то есть беспошлинной торговли с ЕС. Есть предварительное согласование, - сообщил Шмыгаль.

Детали

Он отметил, что правительство продолжает отстаивать интересы Украины и украинских производителей.

Кроме того, он отметил, что шаг за шагом Украина приближается к тому, чтобы замороженные в ЕС российские активы работали на победу и восстановление Украины.

Первый шаг - это передача доходов от замороженных активов. Далее - полная конфискация. Ищем оптимальные решения, - сказал Шмыгаль.

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Дополнение

Шмыгаль заявил, что переговоры о вступлении в ЕС могут начаться в первой половине 2024 года.