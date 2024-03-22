Малюська об идее специального налога на газ и нефть рф: это только начало обсуждения

Идея введения после победы специального налога на российские ресурсы, такие как нефть, газ, бриллианты, для покрытия нанесенного агрессором ущерба - на этапе обсуждения, конкретных решений еще нет. Украина сейчас сфокусирована на суверенных активах, золотовалютных резервах. Специальный налог - это как дополнительный инструмент. Об этом журналисту УНН рассказал министр юстиции Украины Денис Малюська.

Детали

На вопрос, на каком этапе идея внедрения после победы специального налога на российские ресурсы, такие как нефть, газ и другие, Малюська ответил: "Это только начало обсуждения. Конкретных решений еще нет. Мы сейчас сфокусированы на суверенных активах, золотовалютных резервах. То есть, это первый шаг".

Малюська отметил, что как только в Украине поймут, сколько удалось забрать денег на компенсацию нанесенного ущерба, будут рассматриваться другие инструменты, которые нужно вводить дополнительно к конфискации российских суверенных активов.

"Потому что, очевидно, что всех резервов не хватит на компенсацию, но учитывая, что сейчас чем больше популярности приобретает идея, что золотовалютные резервы нужно также направлять не только на восстановление и компенсацию, но и на помощь Украине, в том числе вооруженную. Это означает, что сумма средств, которая пойдет на компенсацию нанесенного ущерба, реконструкцию становится еще меньше. То есть потребность в дополнительных инструментах еще больше. То есть как только мы определимся с цифрой потребностей, мы будем думать над дополнительными инструментами, которые нужно вводить дополнительно к конфискации российских суверенных активов", - рассказал Малюська.

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Однако, он отметил, что идея о введении после победы дополнительного специального налогообложения российской нефти, газа, бриллиантов для покрытия нанесенного агрессором ущерба действительно есть, и Украина продвигает ее на международной арене.

На вопрос, как эту идею воспринимают на международной арене, министр ответил: "По разному. Это еще не тот этап, где у нас есть четкое понимание каждой страны относительно этой идеи. По золотовалютным резервам у нас есть понимание, что происходит в каждой стране, кто поддерживает, кто нет, кто нейтрален. Здесь у нас полной картинки еще нет, еще очень ранний этап".

Контекст

Украина предлагает международным партнерам ввести после победы дополнительное специальное налогообложение российской нефти, газа, бриллиантов и всех других сырьевых материалов для покрытия нанесенного агрессором ущерба.