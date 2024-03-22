Мобилизация заключенных: в Минюсте ожидают достаточно быстрого рассмотрения законопроекта в ВР

В Минюсте ожидают достаточно быстрого рассмотрения в парламенте законопроекта, который позволит освобождать заключенных для службы по контракту в ВСУ. Об этом рассказал министр юстиции Украины Денис Малюська журналистам, передает корреспондент УНН.

Есть законопроект, законопроект разработан совместно с народными депутатами, Вооруженными силами, министерством юстиции. Мы в принципе достигли приблизительного компромисса относительно видения мобилизации такой категории граждан. Поэтому ожидаем, что рассмотрение законопроекта в парламенте будет достаточно быстрым - сказал Малюська.

На вопрос о каком количестве людей идет речь, Малюська ответил: "Это тысячи, но опять же финальный результат будет после голосования, потому что сейчас идет дискуссия, она существенно цифры не изменит, но единственная дискуссия которая пока осталась, где компромисс был достигнут буквально в последние дни - это относительно категорий лиц, которые не смогут принять участие в мобилизации".

По его словам, есть определенные категории осужденных, где нардепы остерегаются их привлечения к войне.

"Соответственно давайте подождем конечного голосования и там будут статьи уголовного кодекса. Лица, совершившие определенные категории преступлений не будут мобилизованы это точно, есть. Наши предварительные расчеты указывают, что это уменьшит количество тех, кто будет мобилизован, но не существенно", - рассказал Малюська.

Дополнение

Заместитель министра юстиции Украины Елена Высоцкая сообщала Общественному, что в Украине есть около 50 тысяч человек, которые имеют судимость и уже отбыли наказание. Кроме того, еще 26 тысяч находятся в местах лишения свободы. Часть из них могут мобилизовать в ряды ВСУ.

В ВР 13 марта, зарегистрировали законопроект №11079 об освобождении осужденных для службы по контракту в Вооруженных силах Украины.

Так, законопроект предлагает, в частности, что:

- Во время проведения мобилизации и действия военного положения к лицам, отбывающим наказание в виде ограничения свободы или лишения свободы, кроме лиц, которые были осуждены за совершение преступлений против основ национальной безопасности Украины, может быть применено условно-досрочное освобождение для прохождения ими военной службы по контракту.

- Условно-досрочное освобождение от отбывания наказания для прохождения военной службы по контракту может быть применено судом, если осужденный изъявил желание проходить военную службу по контракту и соответствует требованиям прохождения военной службы по контракту, определенных статьей 215 Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе"

- На военную службу по призыву по мобилизации, на особый период могут быть призваны осужденные лица, освобожденные от отбывания наказания с испытанием, кроме тех, кто осужден за совершение преступлений против основ национальной безопасности Украины.