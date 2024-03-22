Мобилизация заключенных: в Минюсте ожидают достаточно быстрого рассмотрения законопроекта в ВР

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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denis-malyuskaДенис Малюска
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ukrainaУкраина
Эксклюзив
Кредиторы "Конкорда" предложили ФГВФЛ продать ОВГЗ банка и завершить процесс его ликвидации - участник инициативной группы
  •  46868 просмотра

Кредиторы "Конкорда" предложили ФГВФЛ продать ОВГЗ банка и завершить процесс его ликвидации - участник инициативной группы

Эксклюзив
Безгин о заседании ВСК по метро Киева: раньше апреля вряд ли завершится рассмотрение этих вопросов
  •  125089 просмотра

Безгин о заседании ВСК по метро Киева: раньше апреля вряд ли завершится рассмотрение этих вопросов

Эксклюзив
Могут пытаться отвлекать Силы обороны: эксперт о причине активизации ДРГ рф в Сумской области
21 марта 2024, 12:10  •  131658 просмотра

Могут пытаться отвлекать Силы обороны: эксперт о причине активизации ДРГ рф в Сумской области

Эксклюзив
«Крипта для чайников». Часть 1: что такое блокчейн и его «фишки», о которых мало кто знает
21 марта 2024, 11:56  •  186292 просмотра

«Крипта для чайников». Часть 1: что такое блокчейн и его «фишки», о которых мало кто знает

Эксклюзив
Правоохранители должны отреагировать на поездки за границу руководителя Фонда гарантирования вкладов Рекрут на авто ликвидируемого "Мегабанка" - нардеп
21 марта 2024, 08:19  •  125375 просмотра

Правоохранители должны отреагировать на поездки за границу руководителя Фонда гарантирования вкладов Рекрут на авто ликвидируемого "Мегабанка" - нардеп

Эксклюзив
SEVOTECH просит "Львовский арсенал" до 1 апреля забрать снаряды для МОУ - документ
20 марта 2024, 14:58  •  137375 просмотра

SEVOTECH просит "Львовский арсенал" до 1 апреля забрать снаряды для МОУ - документ

Эксклюзив
Аллерголог рассказала, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться
20 марта 2024, 14:14  •  129847 просмотра

Аллерголог рассказала, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться

Эксклюзив
Гетманцев обманул депутатов, которые стали соавторами законопроекта о "клубе белого бизнеса", на самом деле там преференции для избранных - Южанина
20 марта 2024, 08:50  •  142684 просмотра

Гетманцев обманул депутатов, которые стали соавторами законопроекта о "клубе белого бизнеса", на самом деле там преференции для избранных - Южанина

Эксклюзив
Весеннее равноденствие: астролог рассказала о важности этого дня
19 марта 2024, 19:59  •  145632 просмотра

Весеннее равноденствие: астролог рассказала о важности этого дня

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Во "Львовском арсенале" отказались комментировать непоставки мин для армии по контракту с МО
19 марта 2024, 16:17  •  133748 просмотра

Во "Львовском арсенале" отказались комментировать непоставки мин для армии по контракту с МО

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18 марта 2024, 18:47  •  320258 просмотра

Мобилизация заключенных: в Минюсте ожидают достаточно быстрого рассмотрения законопроекта в ВР

Министерство юстиции ожидает, что парламент рассмотрит законопроект, который позволит освободить тысячи заключенных для прохождения контрактной службы в Вооруженных силах во время мобилизации и военного положения, за исключением осужденных за преступления против национальной безопасности Украины.

Война •   •  12290 просмотра
Мобилизация заключенных: в Минюсте ожидают достаточно быстрого рассмотрения законопроекта в ВР

В результате атаки на Днепровскую ГЭС произошла утечка нефтепродуктов в Днепр

Из-за российского ракетного обстрела Днепровской ГЭС произошла утечка нефтепродуктов в реку Днепр, а на прилегающих территориях было зафиксировано загрязнение почвы и строительный мусор.

Война •   •  12385 просмотра
В результате атаки на Днепровскую ГЭС произошла утечка нефтепродуктов в Днепр

Индия отказалась от российской нефти с танкеров подсанкционированного "Совкомфлота" - Bloomberg

Все индийские нефтеперерабатывающие заводы сейчас отказываются принимать российскую нефть, перевозимую танкерами "Совкомфлота", из-за санкций США против российской государственной судоходной компании.

политика •   •  12193 просмотра
Индия отказалась от российской нефти с танкеров подсанкционированного "Совкомфлота" - Bloomberg

В столице нормализовалось качество воздуха - КГГА

По состоянию на 13:00 22 марта качество воздуха в Киеве вернулось к норме с низким уровнем загрязнения, что отменяет все предыдущие рекомендации по ограничению пребывания на улице.

Киев •   •  13819 просмотра
В столице нормализовалось качество воздуха - КГГА

Армия рф за сутки атаковала 15 областей Украины, 150 объектов инфраструктуры - отчет

Российские войска атаковали 15 областей Украины, обстреляв 125 населенных пунктов и 150 объектов инфраструктуры, что привело к жертвам среди мирного населения.

Война •   •  14919 просмотра
Армия рф за сутки атаковала 15 областей Украины, 150 объектов инфраструктуры - отчет

Украина получила 12 модульных мостов от Всемирного банка

Украина получила от Всемирного банка 12 модульных мостовых систем стоимостью более 15 миллионов долларов США для замены разрушенных во время боевых действий мостов.

Война •   •  17039 просмотра
Украина получила 12 модульных мостов от Всемирного банка

Без света в Одесской области 250 тыс. абонентов: Кипер о последствиях ночной атаки рф

250 000 абонентов остаются без электроэнергии в Одесской области из-за значительных повреждений энергетических объектов, вызванных ночной атакой россии.

Война •   •  14165 просмотра
Без света в Одесской области 250 тыс. абонентов: Кипер о последствиях ночной атаки рф

В Днепровскую ГЭС попали 8 ракет, поражения очень значительные - представитель Офиса Генпрокурора

По словам Юрия Белоусова, начальника управления по вопросам противодействия преступности в условиях вооруженного конфликта Офиса Генпрокурора, в Днепровскую ГЭС попали 8 ракет.

Война •   •  17453 просмотра
В Днепровскую ГЭС попали 8 ракет, поражения очень значительные - представитель Офиса Генпрокурора

Кредиторы "Конкорда" предложили ФГВФЛ продать ОВГЗ банка и завершить процесс его ликвидации - участник инициативной группы

Члены девятой очереди реестра акцептованных требований кредиторов банка "Конкорд" требовали от Фонда гарантирования вкладов физических лиц возобновить выплаты путем продажи ликвидных ОВГЗ банка на сумму 250 млн гривен.

Общество •   •  46868 просмотра
Эксклюзив
Кредиторы "Конкорда" предложили ФГВФЛ продать ОВГЗ банка и завершить процесс его ликвидации - участник инициативной группы

Глава МИД Швеции: ЕС должен готовиться к "длительному" конфликту с россией

Министр иностранных дел Швеции Тобиас Бильстром предупредил о "длительном" конфликте с россией, призвав ЕС предоставить долгосрочную военную и финансовую поддержку Украине.

Война •   •  19109 просмотра
Глава МИД Швеции: ЕС должен готовиться к "длительному" конфликту с россией