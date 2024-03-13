Получили "оптимистические сигналы": Малюська в США сделал заявление о помощи Украине

Министр юстиции Украины Денис Малюська заявил в среду, что получил "достаточно оптимистичные" сообщения от законодателей Палаты представителей и Сената США относительно принятия законопроекта о помощи Украине, передает УНН со ссылкой на Reuters.

"Мы призываем оставить в стороне любые разногласия или политические споры, направленные на внутренние потребности, поскольку мы видим, что в обоих лагерях - и республиканцы, и демократы - все соглашаются, что поддержка должна быть оказана", - сказал Малюська журналистам во время пресс-конференции в Посольстве Украины в Вашингтоне.

Малюська сказал, что он и заместитель министра юстиции Ирина Мудрая во время визита в Вашингтон встречались с большим количеством законодателей, но не со спикером Палаты представителей Майком Джонсоном.

Он сказал, что их успокоили, что законодатели США понимают ставки двухлетней борьбы Украины с отпор российским войскам, и предупредил, что неспособность получить средства приведет к "катастрофе на поле боя".

Он сказал, что надеется на помощь США в ближайшем будущем, и что это, по сути, вопрос решения определенных технических вопросов.

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