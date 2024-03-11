Важно, чтобы Конгресс срочно принял законопроект о помощи Украине. Остин сделал заявление после разговора с Умеровым

Крайне важно, чтобы Конгресс срочно принял документ для поддержки Украины в борьбе с российской агрессией. Об этом заявил глава Пентагона Ллойд Остин после разговора с главой Минобороны Украины Рустемом Умеровым, передает УНН.

... говорил с министром Рустемом Умеровым сегодня, чтобы получить обновленную информацию о событиях на местах в Украине. Крайне важно, чтобы Конгресс срочно принял двухпартийный Дополнительный документ о национальной безопасности президента Байдена для поддержки украинской борьбы с российской агрессией - написал Остин в Twitter.

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Пентагон также обнародовал релиз после разговора министров.

"Остин и министр Умеров подтвердили насущную потребность в Приложении по национальной безопасности для поддержки борьбы Украины с российской агрессией и обсудили планы относительно следующего заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины. Оба лидера пообещали поддерживать тесный контакт", - говорится в сообщении.