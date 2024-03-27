Politico: Euroclear позволили сохранить прибыль от активов рф за два года. Речь идет о 5 млрд евро

Euroclear, который удерживает большинство замороженных активов российского центрального банка в Европе, получил разрешение сохранить прибыль, полученную от этих активов в 2022 и 2023 годах. Согласно данным Еврокомиссии, 5 миллиардов евро, которые удерживает Euroclear, являются буфером, позволяющим оплатить текущие и потенциальные судебные иски в россии и других странах. Однако, украинская сторона "не принимает этот аргумент", сообщило Politico 26 марта, пишет УНН.

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"Euroclear, орган, который удерживает подавляющее большинство активов российского центрального банка в Европе - обездвиженных санкциями, когда москва вторглась в Украину более двух лет назад - получил разрешение удерживать доходы, полученные от их инвестирования в 2022 и 2023 годах, а не использовать наличные для поддержки военных усилий Украины", - говорится в публикации.

На фоне потребности Украины в деньгах на боеприпасы, Европейская комиссия предложила использовать 90% прибыли от замороженных российских активов в Европе на закупку оружия для Украины. Это оценивается в сумму от 2,5 до 3 миллиардов евро в год.

"Но блок ограничивается доходами, накопленными после 15 февраля 2024 года, даты, когда ЕС была одобрена первая часть законодательства. Прибыль, полученная до этого времени, останется в Euroclear, брюссельском депозитарии ценных бумаг", - пишет издание.

Согласно данным Еврокомиссии, "5 миллиардов евро, которые хранит Euroclear, являются буфером, позволяющим оплатить текущие и потенциальные судебные иски в россии и других странах".

"Прибыль за 2022-2023 годы, связанная с российскими обездвиженными активами, отделяется от прибыли "бизнеса, как обычно", - говорится в письменном ответе Euroclear. - Мы не распределяем эту прибыль между акционерами и сохраняем ее до получения дальнейших указаний".

Согласно предложению ЕС, с которым ознакомилось издание, но которое еще не обнародовано, средства предназначены для "расходов, рисков и убытков, понесенных центральными депозитариями ценных бумаг... из-за войны в Украине".

Украина, пишет издание, "не принимает этот аргумент", и министр юстиции Денис Малюська, как сообщается, назвал его "ошибкой" во время дискуссии в Брюсселе на прошлой неделе.

"Я никогда не слышал, что 5 миллиардов евро являются буфером для Euroclear, - сказал Малюська. - Это слишком большая (сумма) денег, чтобы быть буфером" для любого потенциального иска.

"Украинские официальные лица заявили, что эта сумма также не согласуется с тем фактом, что Euroclear понесла лишь 34 миллионов евро потерь дохода из-за прямых последствий войны, по словам генерального директора компании Лива Мостри", - говорится в публикации.

Но эксперты по праву отметили, что арест прибыли задним числом был бы юридическим минным полем, что объясняет, почему предложение Еврокомиссии не охватывает доходы, полученные в 2022 и 2023 годах, пишет издание.

"Существуют очень ограниченные обстоятельства, при которых нормативные акты могут применяться задним числом", - сказал Малюська, сам бывший юрист.

Юридический текст содержит несколько других уступок для Euroclear. Согласно документу, финучреждение может бессрочно сохранять 3 процента выручки "для обеспечения эффективности своей работы".

В дополнение к 5 миллиардам евро денежных средств Euroclear, как указано, может использовать 10 процентов прибыли, полученной после 15 февраля 2024 года, в качестве дополнительной гарантии. Финансовое учреждение может попросить ЕС дополнить эту сумму в крайнем случае.

Если юридические риски не материализуются до 2027 года, Euroclear должен передать ЕС 10 процентов этой "страховки", но не 5 миллиардов евро прибыли, полученной в 2022 и 2023 годах, по словам чиновника ЕС.

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