Боррель предложил странам ЕС использовать доходы от замороженных активов рф на вооружение Украины

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Гетманцев обманул депутатов, которые стали соавторами законопроекта о "клубе белого бизнеса", на самом деле там преференции для избранных - Южанина
  •  75214 просмотра

Гетманцев обманул депутатов, которые стали соавторами законопроекта о "клубе белого бизнеса", на самом деле там преференции для избранных - Южанина

Эксклюзив
Весеннее равноденствие: астролог рассказала о важности этого дня
  •  113789 просмотра

Весеннее равноденствие: астролог рассказала о важности этого дня

Эксклюзив
Во "Львовском арсенале" отказались комментировать непоставки мин для армии по контракту с МО
  •  119046 просмотра

Во "Львовском арсенале" отказались комментировать непоставки мин для армии по контракту с МО

Эксклюзив
Все, к чему прикасается Гетманцев, убивает украинскую экономику - эксперт
  •  121541 просмотра

Все, к чему прикасается Гетманцев, убивает украинскую экономику - эксперт

Эксклюзив
Фонд гарантирования вкладов продает имущество банков по заниженным ценам - владелец "Мегабанка"
19 марта 2024, 08:24  •  123900 просмотра

Фонд гарантирования вкладов продает имущество банков по заниженным ценам - владелец "Мегабанка"

Эксклюзив
путин "неожиданно" выиграл выборы в рф: как отреагировали "коллеги"-диктаторы и цивилизованный мир
18 марта 2024, 18:47  •  212689 просмотра

путин "неожиданно" выиграл выборы в рф: как отреагировали "коллеги"-диктаторы и цивилизованный мир

Эксклюзив
НАПК подтвердило, что проводит проверку использования руководителем Фонда гарантирования вкладов Рекрут авто банка, находящегося в процессе ликвидации
18 марта 2024, 09:47  •  142532 просмотра

НАПК подтвердило, что проводит проверку использования руководителем Фонда гарантирования вкладов Рекрут авто банка, находящегося в процессе ликвидации

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о "клубе белого бизнеса" нарушает Конституцию Украины - эксперт
18 марта 2024, 08:54  •  134487 просмотра

Законопроект Гетманцева о "клубе белого бизнеса" нарушает Конституцию Украины - эксперт

Эксклюзив
Весеннее равноденствие перед лунным затмением: гороскоп для всех знаков Зодиака на 18 – 24 марта
18 марта 2024, 06:06  •  132569 просмотра

Весеннее равноденствие перед лунным затмением: гороскоп для всех знаков Зодиака на 18 – 24 марта

Эксклюзив
Защита Лиева предполагает, что САП вернула дело в ОГП из-за того, что не видит в нем перспектив
15 марта 2024, 23:06  •  192001 просмотра

Защита Лиева предполагает, что САП вернула дело в ОГП из-за того, что не видит в нем перспектив

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15 марта 2024, 12:36  •  334239 просмотра
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Мэра Винницы Моргунова "пристыдили" минимальными расходами из бюджета на помощь украинской армии: детали

15 марта 2024, 08:49  •  348732 просмотра
Депутат от "Украинской стратегии Гройсмана" передал почти 400 гектаров государственной земли частной фирме: что известно

Депутат от "Украинской стратегии Гройсмана" передал почти 400 гектаров государственной земли частной фирме: что известно

13 марта 2024, 09:59  •  416479 просмотра

Боррель предложил странам ЕС использовать доходы от замороженных активов рф на вооружение Украины

В ЕС предлагают использовать поступления от замороженных российских активов в Европе, которые оцениваются примерно в 3 миллиарда евро в год, для поддержки борьбы Украины с Россией через Европейский фонд мира и бюджет ЕС.

Война •   •  8089 просмотра
Боррель предложил странам ЕС использовать доходы от замороженных активов рф на вооружение Украины

В поезде "Варшава-Киев" произошел конфликт между нардепом и иностранцем: в полиции рассказали детали

В поезде Варшава-Киев произошел конфликт между народным депутатом Украины и иностранцем, в результате которого иностранец выбил из рук депутата телефон, что привело к составлению административного протокола на нарушителя за мелкое хулиганство.

политика •   •  7791 просмотра
В поезде "Варшава-Киев" произошел конфликт между нардепом и иностранцем: в полиции рассказали детали

МИД Чехии: 300 тысяч боеприпасов удалось подготовить для Украины

Чесия подготовила 300 000 боеприпасов для поставки в Украину, которые обеспечат жизненно важную "передышку на несколько месяцев" на линии фронта.

Война •   •  9043 просмотра
МИД Чехии: 300 тысяч боеприпасов удалось подготовить для Украины

В Украине на большинстве территории еще до конца недели стихнут осадки - синоптики

Осадки стихнут в большинстве областей Украины еще до конца этой недели, 21 марта в некоторых регионах ожидается небольшой дождь или мокрый снег, после чего 22-23 марта будет преимущественно сухая погода, за исключением небольших осадков в западных областях и умеренного дождя в Крыму 22 марта.

Общество •   •  7618 просмотра
В Украине на большинстве территории еще до конца недели стихнут осадки - синоптики

НБУ обязал банки и кредиторов давать больше информации клиентам: что предполагается

Национальный банк Украины внес изменения в нормативно-правовые акты по защите прав потребителей, обязав финансовые учреждения предоставлять потребителям больше информации до и после проведения операций, в частности о порядке погашения кредита и детали выполнения договора.

Экономика •   •  8687 просмотра
НБУ обязал банки и кредиторов давать больше информации клиентам: что предполагается

В оккупированный Джанкой прибыли новые российские войска из восточного военного округа - "АТЕШ"

В оккупированный город Джанкой прибыла новая партия российских солдат, вероятно, из 24-й отдельной бригады специального назначения Восточного военного округа, о чем свидетельствует военная техника с новосибирскими номерами.

Война •   •  20983 просмотра
В оккупированный Джанкой прибыли новые российские войска из восточного военного округа - "АТЕШ"

На заказ жгли дома по всей Украине: задержана группа злоумышленников

Задержана группа злоумышленников в возрасте от 17 до 34 лет, которые поджигали жилые дома и квартиры по всей Украине на заказ за вознаграждение от от 500 до 3000 долларов, нанеся ущерб 9 объектам недвижимости в нескольких регионах.

Криминал и ЧП •   •  21691 просмотра
На заказ жгли дома по всей Украине: задержана группа злоумышленников

Польские власти договорились с фермерами о запрете транзита из Украины части агропродукции - СМИ

Польша соглашается временно запретить транзит определенной сельскохозяйственной продукции из Украины с 1 апреля и предоставить субсидии фермерам после протестов.

Экономика •   •  21597 просмотра
Польские власти договорились с фермерами о запрете транзита из Украины части агропродукции - СМИ

Водоснабжение в США сталкивается с "парализующими кибератаками" со стороны враждебных стран - администрация Байдена

Администрация Байдена предупредила губернаторов американских штатов, что враждебные иностранные государства осуществляют разрушительные кибератаки, направленные на критически важные коммунальные предприятия водоснабжения и водоотведения по всей территории Соединенных Штатов, создавая риски перебоев в поставках чистой питьевой воды и накладывая значительные расходы.

Новости Мира •   •  17707 просмотра
Водоснабжение в США сталкивается с "парализующими кибератаками" со стороны враждебных стран - администрация Байдена

На оккупированной Херсонщине российские военные боятся украинских партизан - "АТЕШ"

В оккупированном Геническе российские военные пытаются скрыть свою военную принадлежность, снимая знаки различия и переодеваясь в гражданскую одежду из-за страха перед растущим партизанским движением в городе.

Война •   •  19553 просмотра
На оккупированной Херсонщине российские военные боятся украинских партизан - "АТЕШ"