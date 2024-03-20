Боррель предложил странам ЕС использовать доходы от замороженных активов рф на вооружение Украины

В среду, 20 марта, глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель предложил странам-членам Евросоюза использовать доходы от обездвиженных российских активов в Европе для поддержки Украины. Об этом пишет УНН со ссылкой на заявление Борреля в X.

Детали

Сегодня я представил предложение Высокого представителя относительно решения Совета использовать неожиданные доходы от обездвиженных активов россии для поддержки Украины в ее борьбе за победу. 90% будет выделено через Европейский фонд мира и 10% через бюджет ЕС - заявил Боррель.

Глава дипломатии ЕС подчеркнул, что ожидает быстрого принятия решения Советом. По его словам, это продемонстрирует единство и преданность ЕС поддержке Украины.

Министры ЕС поддержали идею направить доходы от замороженных российских активов на помощь Украине - Боррель

Дополнение

Ранее УНН писал, что глава внешнеполитического ведомства Европейского Союза Жозеп Боррель анонсировал предложение по использованию доходов от замороженных активов рф на вооружение Украины.

Боррель отметил, что предложение заключается в использовании прибыли от активов, находящихся в Европе, а не самих активов. По его словам, это может приносить около 3 миллиардов евро в год.

Напомним

В Bloomberg заявили, что Европейский Союз подготовил законодательство, которое позволит Украине с июля получать доходы от замороженных российских активов, которые оцениваются примерно в 3 миллиарда евро в год, для финансирования поставок вооружений и поддержки украинской оборонной промышленности.