Министры ЕС поддержали идею направить доходы от замороженных российских активов на помощь Украине - Боррель

Министры иностранных дел стран-членов Европейского Союза решительно поддерживают направление доходов от замороженных российских активов на помощь Украине Об этом Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил журналистам в понедельник после встречи с министрами, состоявшейся в Брюсселе, передает УНН.

Я не говорю, что было единодушие, но (был) сильный консенсус для принятия этого решения. - сказал Боррель.

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Среди противников этой идеи Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский. Он предложил потратить замороженные российские активы на предотвращение последствий российской агрессии и защиту Украины, а не на ее восстановление, поскольку агрессор должен платить за свои действия.

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Ранее Генеральный прокурор Украины Андрей Костин объяснил важность того, чтобы замороженные российские активы были использованы для выплаты компенсаций украинцам, пострадавшим от российской агрессии, поскольку россия должна уплатить репарации за ущерб, причиненный ее военными преступлениями.