ЕС одобрил выделение €5 млрд для Украины в рамках EPF

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Минобороны вместе с партнерами работает над созданием инструмента воинского учета граждан - реестра "Оберіг". Его отдельное преимущество, предотвращение коррупции.
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Председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук встретился с Председателем Народного Собрания Болгарии Росеном Желязковым и обсудил сотрудничество в поддержке ВСУ, подчеркнув необходимость непрерывных поставок оружия и лечения раненых солдат.
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Предлагали мужчинам варианты выезда из Украины: разоблачены организаторы незаконного выезда за границу
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ЕС и Швейцария начали переговоры по углублению двусторонних связей
Европейский Союз и Швейцария начали переговоры по углублению двусторонних отношений, направленные на обеспечение равных условий для компаний, защиту прав граждан ЕС, работающих в Швейцарии, и содействие участию Швейцарии в программах и финансовых взносах ЕС.
Столтенберг: ситуация на фронте сложная, союзники НАТО обеспечивают 99 процентов военной помощи Украине
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Соседка просит Гетманцева пригласить ее на Комитет, чтобы рассказать правду о банке "Конкорд"
Соучредитель "Конкорд Банка" Елена Соседка обратилась с просьбой пригласить ее на заседание Комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, чтобы рассказать правду о деятельности банка и процессе его ликвидации, обвинив председателя комитета Даниила Гетманцева в уничтожении банка и призвав защитить украинский бизнес от его произвола.
Реакция на выборы в россии: премьер-министр Индии поздравил Путина с переизбранием и сообщил о развитии партнерства
Премьер-министр Индии Нарендра Моди поздравил владимира путина с переизбранием на пост президента россии и выразил желание и в дальнейшем укреплять стратегическое партнерство между Индией и россией.