ЕС одобрил выделение €5 млрд для Украины в рамках EPF

Сегодня Совет Европейского Союза принял решение об увеличении финансовой границы Европейского фонда мира (EPF) на 5 миллиардов евро и утвердил образование специального Фонда помощи Украине (UAF) в рамках EPF, пишет УНН.

С помощью этого фонда Европейский Союз будет поддерживать Украину в ее защите от агрессии России, предоставляя необходимую помощь в необходимом объеме. - сказал Жозеп Боррель, Верховный представитель по иностранным делам и политике безопасности

Детали

ЕС будет продолжать поддерживать растущие потребности украинской армии, предоставляя как летальное, так и нелетальное военное оборудование и обеспечивая обучение.

ВСУ будут работать на максимизацию вклада Европейского Союза, направляя усилия на предоставление более эффективной оперативной поддержки, дополняя многосторонние усилия государств-членов ЕС и акцентируя внимание на увеличении совместных закупок в европейской и норвежской оборонной промышленности.

Совет ассоциации Украина-ЕС соберется 20 марта: в фокусе - война рф против Украины и выполнение рекомендаций Еврокомиссии

Напомним

Украина принесет ЕС гораздо больше выгод, чем затраты на процесс ее вступления, что делает ее выгодной инвестицией для блока.