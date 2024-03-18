Совет ассоциации Украина-ЕС соберется 20 марта: в фокусе - война рф против Украины и выполнение рекомендаций Еврокомиссии

Совет ассоциации Украина-ЕС состоится 20 марта в Брюсселе, сообщили в пресс-службе Евросовета в понедельник, пишет УНН.

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"В Брюсселе, начало в 9:30 (по местному времени - ред.), состоится девятое заседание Совета ассоциации Украина-ЕС, на котором будут обсуждаться политические вопросы и двусторонние отношения", - говорится в сообщении.

Как отмечается, "во время закрытого заседания ЕС и Украина обменяются мнениями относительно ситуации, сложившейся после агрессивной войны россии, сосредоточившись на военной, экономической и гуманитарной ситуации на месте и ответе на войну россии". Затем они, как указано, коснутся более широких глобальных и региональных проблем.

После этого участники встречи, как указано, обменяются мнениями по двусторонней повестке дня, затронув вопросы:

- выполнение Соглашения об ассоциации с начала российской агрессивной войны;

- выполнение рекомендаций по отчету Европейской комиссии по Украине;

- вопросы реконструкции и реформ в Украине, включая финансовую помощь ЕС.

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