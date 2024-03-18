Кулеба - министрам ЕС: надеемся на решение о практическом начале переговоров о присоединении

Украина выполнила все шаги, которых требовала Европейская комиссия для начала переговоров о присоединении к Европейскому Союзу, ожидает от ЕС решений для практического начала переговоров о вступлении. Об этом, как сообщили в МИД, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время заседания Совета ЕС по иностранным делам, пишет УНН.

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Министр отметил, что "Украина выполнила все 4 шага, определенные Еврокомиссией в рамках Пакета расширения".

Он выразил надежду, что "Еврокомиссия и государства-члены ЕС объективно оценят прогресс Украины и примут решения, необходимые для практического начала переговоров о вступлении нашего государства в Евросоюз".

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