Зеленский - Шольцу: решение Еврокомиссии о переговорных рамках приветствуется, теперь шаг за странами ЕС и ожидается скорейшая реакция

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что во время телефонного разговора с канцлером Германии Олафом Шольцом приветствовал одобрение Еврокомиссией проекта переговорных рамок для вступления Украины в ЕС и призвал страны-члены блока к быстрым дальнейшим действиям, пишет УНН.

Приветствовал утверждение Европейской комиссией проекта переговорных рамок. Украина завершила выполнение всех четырех законодательных шагов, определенных Европейской комиссией в Пакете расширения, что является основанием для одобрения переговорной рамки. Теперь шаг за государствами-членами. Скорейшая реакция партнеров продемонстрирует приверженность курсу на вступление Украины в ЕС - указал Зеленский.

Напомним

Европейская комиссия 12 марта представила Совету ЕС предложения по проектам переговорных рамок для вступления Украины и Молдовы в ЕС.

Теперь Совет ЕС должен начать внутренние обсуждения этих текстов. После того, как Совет ЕС примет переговорные рамки, ротационный председатель в Совете ЕС представит согласованную общую позицию ЕС на первой межправительственной конференции с каждой страной, знаменуя этим официальное начало переговоров о вступлении.

Politico сообщало, что несмотря на предложение Еврокомиссией переговорной рамки сейчас, соглашение для старта официальных переговоров вряд ли будет до выборов в Европейский парламент в июне 2024 года.