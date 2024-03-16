США могут рассматривать помощь Украине и конфискацию российских активов одним пакетом - Малюська

Министр юстиции Украины Денис Малюська заявил, что в США могут рассмотреть помощь Украине и конфискацию активов рф одним пакетом, передает УНН со ссылкой на "Мы - Украина".

"И конгрессмены, и сенаторы, и представители исполнительной ветви власти подтвердили, что существует вероятность, что эти проекты о помощи Украине (военной и финансовой), а также о конфискации росактивов могут двигаться одним пакетом. Более того, не исключена возможность, что рассмотрение может начаться и голосование может состояться уже на следующей неделе, если будет найден компромисс по техническим деталям. Ожидается быстрое движение", - подчеркнул министр юстиции, который на днях посетил США.

Ранее

Министр юстиции Украины Денис Малюська выразил оптимизм относительно одобрения американскими законодателями из обеих партий законопроекта о дальнейшей поддержке Украины в ее войне против российского вторжения.