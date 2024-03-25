Малюська о золотовалютных резервах рф: понимание формата поступления и использования будет в середине лета
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Малюська о золотовалютных резервах рф: понимание формата поступления и использования будет в середине лета
К середине лета Украина будет иметь четкое понимание того, как золотовалютные резервы рф будут переданы Украине и использованы.
В результате ракетной атаки на Киев пострадали две беременные - КГВА
Две беременные женщины пострадали во время ракетной атаки россии на Киев.
Боррель: ЕС с начала вторжения рф предоставил Украине военную помощь на 31 млрд евро
С начала полномасштабного вторжения рф в феврале 2022 года ЕС предоставил Украине военного оборудования на 31 миллиард евро и планирует увеличить поддержку через новый фонд на 5 миллиардов евро и перенаправление сверхприбылей от обездвиженных российских активов.
Воинские части могут подать декларации на медицинскую практику через "Дію" - Минобороны
Министерство обороны Украины ввело практику подачи деклараций на медицинскую практику через единый портал государственных услуг "Дія", что позволяет военным частям получать разрешения на оказание медицинской помощи на передовой удобным и эффективным способом, устраняя необходимость бумажной волокиты и человеческого контакта с чиновниками.
Одесская область в топе регионов, которые больше всего помогают армии - Кипер
Одесская область вошла в топ-5 регионов, которые оказали наибольшую помощь украинской армии, сообщил председатель Одесской областной государственной администрации Олег Кипер.
В результате теракта в "Крокус Сити Холл" погибло 137 человек
Теракт в концертном зале "Крокус Сити" в Красногорске Московской области унес жизни по меньшей мере 137 человек, что делает его самым смертоносным нападением в России за последние два десятилетия.
Несовершеннолетнюю, пострадавшую из-за атаки рф на Киев, госпитализировали в "Охматдет" - КГВА
16-летняя девушка госпитализирована в "Охматдет" с политравмами после ракетного удара россии по Киеву.
Народные депутаты ищут механизм для увеличения выплат при рождении детей, которые не пересматривались с 2014 года
Депутаты работают над законопроектом по увеличению выплат помощи при рождении ребенка, которые с 2014 года остаются неизменными на уровне около 41 000 грн, поскольку текущая сумма является недостаточной для поддержки молодых матерей.
Ракетная атака рф на Киев: осколки разрушили часть здания Академии декоративно-прикладного искусства и дизайна имени М. Бойчука - Минкульт
российский ракетный удар по Киеву разрушил часть здания Академии декоративно-прикладного искусства и дизайна им.
Дефицита электроэнергии нет, обесточивание в регионах происходит из-за повреждения инфраструктуры - Укрэнерго
Энергосистема Украины работает сбалансировано, без дефицита электроэнергии, но отключения в некоторых регионах вызваны повреждением сети электропередач в результате недавних российских атак на энергетические объекты.