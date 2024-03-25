Малюська о золотовалютных резервах рф: понимание формата поступления и использования будет в середине лета

Где-то к середине лета Украина будет иметь четкое понимание судьбы золотовалютных резервов рф. А именно - в каком формате они перейдут в Украину, и в каком формате будем ими пользоваться. Такое мнение высказал журналисту УНН министр юстиции Украины Денис Малюська.

Я думаю, что мы где-то к середине лета будем иметь четкое понимание судьбы золотовалютных резервов, в каком формате они перейдут в Украину, и в каком формате мы будем им пользоваться. То есть это вопрос ближайших месяцев, в ближайшие месяцы будут приняты ключевые решения - сказал Малюська.

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Малюська заявлял, что сейчас приобретает популярность идея, что золотовалютные резервы рф нужно также направлять не только на восстановление и компенсацию, но и на помощь Украине, в том числе оружейную.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в 2022 году сообщал, что Украина предлагает заключить международный договор, который позволяет использовать золотовалютные резервы россии для выплаты компенсаций пострадавшим от ее вторжения.