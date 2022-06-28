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Україна пропонує використовувати золотовалютні резерви росії для компенсацій постраждалим від її вторгнення

Україна пропонує використовувати золотовалютні резерви росії для компенсацій постраждалим від її вторгнення

Київ • УНН

 • 116685 перегляди

КИЇВ. 28 червня. УНН. Україна пропонує укласти міжнародний договір, який дозволяє використовувати золотовалютні резерви росії для виплати компенсацій постраждалим від її вторгнення. Про це під час засідання Уряду заявив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, передає УНН.

Цитата

“Україна пропонує укласти міжнародний договір, який дозволяє використовувати золотовалютні резерви росії для виплати компенсацій постраждалим від її вторгнення. Наші країни-партнери зможуть його підписати та запустити процедуру конфіскації російських активів”, – заявив він.

Деталі

Кабінет міністрів також пропонує створити Фонд, куди підуть близько 300 млрд доларів російських коштів. З цього Фонду виплачуватимуться компенсації та буде відбудовуватися наша держава після перемоги.

“Ми залишимо росії можливість самим сплатити репарації на користь України, але це навряд чи можливо. Тому ми підемо шляхом конфіскації їхніх активів та майна. Те саме стосується і конфіскації всіх російських активів в Україні. Все буде зроблено процедурно правильно, аби потім не виникало жодних питань у жодному міжнародному арбітражі”, – додав прем’єр.

Доповнення

Шмигаль також заявив, що Україна працює над тим, щоб росію остаточно виключили з FATF.

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