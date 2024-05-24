путин выдал порцию циничных заявлений о "мирных переговорах" с Украиной и легитимности Зеленского

российский диктатор владимир путин, находясь с визитом в минске, сделал ряд циничных заявлений о "мирных переговорах" с Украиной, передает УНН со ссылкой на росСМИ.

Детали

путин после встречи с белорусским диктатором Александром Лукашенко сделал ряд заявлений для журналистов. Часть из них посвящена "мирным переговорам" с Украиной.

"россия никогда от переговоров по Украине не отказывалась. Стамбульские договоренности 2022 года устраивали и Киев, и москву... Если Киев хочет вернуться к переговорам - пусть возвращается, исходя из реалий на земле и итогов стамбульских переговоров", - отметил российский диктатор.

В Украине разоблачили еще один фейк роспропаганды, о возможных мирных переговорах с рф в июне

Также путин отметил, что "при возобновлении переговоров надо понять, с кем можно и нужно иметь дело при подписании документов", намекая, что срок пребывания Владимира Зеленского на посту Президента Украины истек. Однако он не уточнил, что именно из-за российской агрессии Украина не имеет возможности провести выборы.

Ранее

представитель российского диктатора дмитрий песков заявил, что путин готов к "переговорам" по Украине, однако этот процесс должен привести к достижению целей "специальной военной операции" россии.

Эрдоган заявил о поддержке Формулы мира Украины и снова предложил "мирные переговоры"

Напомним

Министр юстиции Денис Малюська заявлял, что Президент Украины Владимир Зеленский не потеряет свою легитимность после завершения срока полномочий 21 мая, поскольку полномочия главы государства продлятся до избрания следующего президента Украины.

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что Владимир Зеленский является правомерным и легитимным президентом Украины.