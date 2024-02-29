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Эрдоган заявил о поддержке Формулы мира Украины и снова предложил "мирные переговоры"

Эрдоган заявил о поддержке Формулы мира Украины и снова предложил "мирные переговоры"

Киев  •  УНН

29 февраля 2024, 09:39  •  9891 просмотра

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Турция готова принять мирные переговоры между россией и Украиной.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в среду, что Турция готова снова принять мирные переговоры между россией и Украиной, пишет УНН со ссылкой на Anadolu.

Детали

В видеообращении, направленном на саммит Украина - Юго-Восточная Европа, Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что он придерживается своего мнения, что дипломатии и диалогу нужно дать шанс для "справедливого и длительного разрешения" войны в Украине, которая началась в феврале 2022 года.

"Для достижения этой цели использование дипломатических каналов на самом высоком уровне из всех возможных путей имеет большое значение", - сказал Эрдоган.

"Поддержка Турцией независимости, суверенитета, безопасности и территориальной целостности Украины хорошо известна всем. Мы также прилагаем все усилия для защиты прав и интересов наших соотечественников крымских татар", - добавил он.

Эрдоган сказал, что не было достигнуто достаточного прогресса в деле установления мира, и объединение обеих сторон имеет решающее значение для успеха мирных инициатив.

"Я считаю, что нужно начинать совместные усилия хотя бы по определению общих параметров мира", - сказал он.

Эрдоган отметил, что Турция "в принципе" поддерживает 10-шаговую Формулу мира Президента Украины Владимира Зеленского и готова способствовать "быстрому восстановлению и реконструкции" разрушенной войной страны.

Эрдоган повторил, что Турция взяла на себя ведущую роль в усилиях, связанных с аспектом продовольственной безопасности.

"Черноморская зерновая инициатива, созданная и сыгравшая решающую роль благодаря нашим усилиям, также сохраняет свое место в нашей повестке дня", - добавил он.

Эрдоган также подчеркнул необходимость введения правил безопасности на море в Черном море, а также то, что Анкара ведет переговоры по новому поддержанному ООН постановлению об обязательствах по безопасности.

Эрдоган обсудит с рф "новый механизм" экспорта украинского зерна Черным морем во время визита путина - министр5 февраля 2024, 11:16 • 27901 просмотр

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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