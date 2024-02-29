Ердоган заявив про підтримку Формули миру України та знову запропонував "мирні переговори"

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив у середу, що Туреччина готова знову прийняти мирні переговори між росією та Україною, пише УНН з посиланням на Anadolu.

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У відеозверненні, надісланому на саміт Україна - Південно-Східна Європа, Реджеп Таїп Ердоган заявив, що він дотримується своєї думки, що дипломатії та діалогу потрібно дати шанс для "справедливого та тривалого вирішення" війни в Україні, яка почалася в лютому 2022 року.

"Для досягнення цієї мети використання дипломатичних каналів на найвищому рівні з усіх можливих шляхів має велике значення", - сказав Ердоган.

"Підтримка Туреччиною незалежності, суверенітету, безпеки та територіальної цілісності України добре відома всім. Ми також докладаємо всіх зусиль для захисту прав та інтересів наших співвітчизників кримських татар", - додав він.

Ердоган сказав, що не було досягнуто достатнього прогресу у справі встановлення миру, і об’єднання обох сторін має вирішальне значення для успіху мирних ініціатив.

"Я вважаю, що потрібно починати спільні зусилля хоча б щодо визначення загальних параметрів миру", - сказав він.

Ердоган зазначив, що Туреччина "в принципі" підтримує 10-крокову Формулу миру Президента України Володимира Зеленського та готова сприяти "швидкому відновленню та реконструкції" зруйнованої війною країни.

Ердоган повторив, що Туреччина взяла на себе провідну роль у зусиллях, пов’язаних з аспектом продовольчої безпеки.

"Чорноморська зернова ініціатива, створена та відіграла вирішальну роль завдяки нашим зусиллям, також зберігає своє місце в нашому порядку денному", – додав він.

Ердоган також підкреслив необхідність введення правил безпеки на морі в Чорному морі, а також те, що Анкара веде переговори щодо нової підтриманої ООН постанови про зобов’язання щодо безпеки.

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