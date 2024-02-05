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Ердоган обговорить з рф "новий механізм" експорту українського зерна Чорним морем під час візиту путіна - міністр

Ердоган обговорить з рф "новий механізм" експорту українського зерна Чорним морем під час візиту путіна - міністр

Київ • УНН

 • 30438 перегляди

Президент Туреччини Ердоган обговорить з президентом росії путіним новий механізм експорту українського зерна через Чорне море

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган обговорить новий механізм, який дозволяє експортувати українське зерно через Чорне море зі своїм російським колегою володимиром путіним під час майбутнього візиту того до Туреччини, повідомив у неділю міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан, пише УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

Очікується, що путін відвідає Туреччину 12 лютого для зустрічі з Ердоганом, як раніше заявив турецький чиновник, і це буде перша поїздка російського лідера до союзника НАТО після вторгнення москви в Україну в лютому 2022 року.

Робляться спроби знайти нові методи транспортування українського зерна на світові ринки, повідомив Фідан в інтерв'ю приватному телеканалу A Haber, пише видання.

"Попередня угода щодо зерна працювала в межах певного механізму, тепер стало видно, що є можливість використовувати інший механізм, і зараз робляться зусилля щодо конкретизації цієї можливості", - сказав Фідан, додавши, що Ердоган порушить це питання у його зустріч із путіним у Туреччині.

Фідан сказав, що деяким суднам вдалося перевезти українське зерно з Чорного моря навіть без укладання угоди.

"Ми хочемо прояснити цю де-факто (ситуацію) за допомогою нового механізму", - сказав він.

Доповнення

Як зазначає видання, Анкара намагалася переконати росію повернутися до Чорноморської зернової ініціативи, з якої москва вийшла у липні 2023 року через рік після її реалізації. Угода була укладена за посередництва ООН та Туреччини з метою забезпечення безпечного проходу експорту з українських портів.

Київ, як вказує Reuters, заявляв, що ведуться переговори щодо поновлення угоди, але москва заявила, що перспектив її відновлення немає.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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