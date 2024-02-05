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Эрдоган обсудит с рф "новый механизм" экспорта украинского зерна Черным морем во время визита путина - министр

Эрдоган обсудит с рф "новый механизм" экспорта украинского зерна Черным морем во время визита путина - министр

Киев  •  УНН

05 февраль 2024, 11:16  •  17997 просмотра

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Президент Турции Эрдоган обсудит с президентом россии путиным новый механизм экспорта украинского зерна через Черное море

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудит новый механизм, который позволяет экспортировать украинское зерно через Черное море, со своим российским коллегой владимиром путиным во время предстоящего визита того в Турцию, сообщил в воскресенье министр иностранных дел Турции Хакан Фидан, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Ожидается, что путин посетит Турцию 12 февраля для встречи с Эрдоганом, как ранее заявил турецкий чиновник, и это будет первая поездка российского лидера к союзнику НАТО после вторжения москвы в Украину в феврале 2022 года.

Предпринимаются попытки найти новые методы транспортировки украинского зерна на мировые рынки, сообщил Фидан в интервью частному телеканалу A Haber, пишет издание.

"Предыдущее соглашение по зерну работало в рамках определенного механизма, теперь стало видно, что есть возможность использовать другой механизм, и сейчас предпринимаются усилия по конкретизации этой возможности", - сказал Фидан, добавив, что Эрдоган поднимет этот вопрос в его встрече с путиным в Турции.

Фидан сказал, что некоторым судам удалось перевезти украинское зерно из Черного моря даже без заключения соглашения.

"Мы хотим прояснить эту де-факто (ситуацию) с помощью нового механизма", - сказал он.

Дополнение

Как отмечает издание, Анкара пыталась убедить россию вернуться к Черноморской зерновой инициативе, из которой москва вышла в июле 2023 года через год после ее реализации. Соглашение было заключено при посредничестве ООН и Турции с целью обеспечения безопасного прохода экспорта из украинских портов.

Киев, как указывает Reuters, заявлял, что ведутся переговоры по возобновлению соглашения, но москва заявила, что перспектив его возобновления нет.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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Ердоган обговорить з рф "новий механізм" експорту українського зерна Чорним морем під час візиту путіна - міністр
Minister: Erdogan to discuss 'new mechanism' for Ukrainian grain exports via the Black Sea with Russia during Putin's visit
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