Эрдоган обсудит с рф "новый механизм" экспорта украинского зерна Черным морем во время визита путина - министр

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудит новый механизм, который позволяет экспортировать украинское зерно через Черное море, со своим российским коллегой владимиром путиным во время предстоящего визита того в Турцию, сообщил в воскресенье министр иностранных дел Турции Хакан Фидан, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Ожидается, что путин посетит Турцию 12 февраля для встречи с Эрдоганом, как ранее заявил турецкий чиновник, и это будет первая поездка российского лидера к союзнику НАТО после вторжения москвы в Украину в феврале 2022 года.

Предпринимаются попытки найти новые методы транспортировки украинского зерна на мировые рынки, сообщил Фидан в интервью частному телеканалу A Haber, пишет издание.

"Предыдущее соглашение по зерну работало в рамках определенного механизма, теперь стало видно, что есть возможность использовать другой механизм, и сейчас предпринимаются усилия по конкретизации этой возможности", - сказал Фидан, добавив, что Эрдоган поднимет этот вопрос в его встрече с путиным в Турции.

Фидан сказал, что некоторым судам удалось перевезти украинское зерно из Черного моря даже без заключения соглашения.

"Мы хотим прояснить эту де-факто (ситуацию) с помощью нового механизма", - сказал он.

Дополнение

Как отмечает издание, Анкара пыталась убедить россию вернуться к Черноморской зерновой инициативе, из которой москва вышла в июле 2023 года через год после ее реализации. Соглашение было заключено при посредничестве ООН и Турции с целью обеспечения безопасного прохода экспорта из украинских портов.

Киев, как указывает Reuters, заявлял, что ведутся переговоры по возобновлению соглашения, но москва заявила, что перспектив его возобновления нет.