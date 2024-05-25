В администрации Байдена обеспокоены альянсом россии и КНДР, готовятся к потенциальному "октябрьскому сюрпризу" на выборах - СМИ
Киев • УНН
Администрация Байдена опасается, что растущий российско-северокорейский военный альянс может значительно расширить ядерный потенциал Пхеньяна и усилить напряженность в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
Администрация президента США Джо Байдена обеспокоена тем, что усиление военного альянса между россией и Северной Кореей может значительно расширить ядерный потенциал Пхеньяна и усилить напряженность в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Также в США готовятся к тому, что Северная Корея потенциально прибегнет к наиболее провокационным военным действиям за последнее десятилетие перед президентскими выборами в США. Об этом пишет издание NBC News, передает УНН.
Детали
"Администрация Байдена все больше обеспокоена тем, что усиление военного альянса между президентом россии владимиром путиным и лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном может значительно расширить ядерный потенциал Пхеньяна и усилить напряженность в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Официальные лица США также готовятся к тому, что Северная Корея потенциально прибегнет к наиболее провокационным военным действиям за последнее десятилетие перед президентскими выборами в США, возможно, по настоянию путина", - пишет издание со ссылкой на высокопоставленных чиновников США.
Представитель американской разведки отметил, что они не сомневаются в том, что Северная Корея в этом году будет провокационной, а вопрос лишь в том, насколько это эскалация.
"Поскольку в ближайшие недели ожидается, что путин посетит Северную Корею, чтобы встретиться с Ким Чен Чен Ыном, официальные лица США ожидают, что они укрепят новое соглашение по расширению передачи военных технологий Пхеньяну", - добавляет издание.
Официальные лица также обеспокоены тем, что россия может помочь Северной Корее завершить последние шаги, необходимые для размещения ее первой подводной лодки, способной запустить ядерную ракету.
"Независимо от того, поощряет ли путин Кима к провокационным действиям, направленным на создание так называемого октябрьского сюрприза на президентских выборах в США, второй высокопоставленный чиновник администрации сказал, что россия может колебаться с таким шагом", - пишет при этом издание. Чиновник сказал, что "Китай, который также сблизился с россией и помог путину вести войну в Украине, обычно не хочет нестабильности в регионе".
"Тем не менее, официальные лица США признают, что о российско-северокорейском альянсе - и куда он может пойти - многого они не знают", - пишет издание.
Напомним
российский диктатор владимир путин, находясь с визитом в минске, сделал ряд циничных заявлений о "мирных переговорах" с Украиной.
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