Дострокові вибори в Японії: правляча партія під загрозою втрати більшості
Київ • УНН
В Японії оголошено дострокові парламентські вибори після призначення нового прем'єр-міністра Сігеру Ішіби. Ліберально-демократична партія стикається з серйозними викликами у боротьбі за збереження більшості в парламенті.
В Японії відбудеться голосування на дострокових парламентських виборах, що обіцяють стати одними з найнапруженіших за останні роки. Про це повідомляє AFP, передає УНН.
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За даними останніх опитувань, правляча Ліберально-демократична партія та зіткнеться з серйозними труднощами в боротьбі за отримання необхідної більшості в нижній палаті парламенту. Ці вибори стали результатом рішення нового лідера ЛДП, колишнього міністра оборони Сігеру Ішіби, провести дострокові вибори відразу після свого призначення на пост прем'єр-міністра наприкінці вересня.
Основним суперником ЛДП є партія на чолі з екс-прем'єр-міністром Йосіхіко Нода. Обидві партії ведуть запеклу боротьбу в багатьох округах, що робить результати виборів непередбачуваними.
Ці вибори проходять на фоні заяви попереднього прем'єр-міністра Фуміо Кісіда про те, що він не балотуватиметься на новий термін, визнавши необхідність реформ у партії та повернення довіри виборців після ряду скандалів, зокрема, пов'язаних із неналежними зв'язками членів ЛДП з Корейською церквою об’єднання.
Очікується, що результати голосування можуть мати значний вплив на політичний курс Японії в найближчі роки.
В Японії змінився уряд, новим прем’єр-міністром став Сігеру Ісіба01.10.24, 12:44 • 12732 перегляди