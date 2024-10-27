Досрочные выборы в Японии: правящая партия под угрозой потери большинства
Киев • УНН
В Японии объявлены досрочные парламентские выборы после назначения нового премьер-министра Сигеру Ишибы. Либерально-демократическая партия сталкивается с серьезными вызовами в борьбе за сохранение большинства в парламенте.
В Японии состоится голосование на досрочных парламентских выборах, которые обещают стать одними из самых напряженных за последние годы. Об этом сообщает AFP, передает УНН.
Детали
По данным последних опросов, правящая Либерально-демократическая партия и столкнется с серьезными трудностями в борьбе за получение необходимого большинства в нижней палате парламента. Эти выборы стали результатом решения нового лидера ЛДП, бывшего министра обороны Сигеру Ишибы, провести досрочные выборы сразу после своего назначения на пост премьер-министра в конце сентября.
Основным соперником ЛДП является партия во главе с экс-премьер-министром Йосихико Нода. Обе партии ведут ожесточенную борьбу во многих округах, что делает результаты выборов непредсказуемыми.
Эти выборы проходят на фоне заявления предыдущего премьер-министра Фумио Кисида о том, что он не будет баллотироваться на новый срок, признав необходимость реформ в партии и возвращения доверия избирателей после ряда скандалов, в частности, связанных с неподобающими связями членов ЛДП с Корейской церковью объединения.
Ожидается, что результаты голосования могут оказать значительное влияние на политический курс Японии в ближайшие годы.
В Японии сменилось правительство, новым премьер-министром стал Сигеру Исиба1 октября 2024, 09:44 • 12191 просмотр