NHK: Україна та Японія підпишуть угоду про сприяння відбудові
Київ • УНН
Україна та Японія завершують роботу над Угодою про співробітництво у повоєнному відновленні економіки України та інфраструктури протягом наступних 10 років.
Україна та Японія завершують текст угоди про співпрацю в сфері післявоєнної відбудови, яка має бути підписана вже найближчим часом. Про це стверджує японське медіа NHK, передає УНН.
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За інформацією, через конституційні особливості Японії документ буде відрізнятися від звичних для нашої держави двосторонніх безпекових угод.
Замість оборонного аспекту він буде зосереджений на економічному і передбачатиме заходи щодо сприяння відновленню української інфраструктури. Домовленості охоплюватимуть часовий проміжок у 10 років.
Очікується, що підписати угоду Президент Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Фуміо Кісіда зможуть вже під час перебування в Італії на саміті G7, куди було запрошено українського главу держави.
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