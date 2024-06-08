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NHK: Україна та Японія підпишуть угоду про сприяння відбудові

NHK: Україна та Японія підпишуть угоду про сприяння відбудові

Київ • УНН

 • 52955 перегляди

Україна та Японія завершують роботу над Угодою про співробітництво у повоєнному відновленні економіки України та інфраструктури протягом наступних 10 років.

Україна та Японія завершують текст угоди про співпрацю в сфері післявоєнної відбудови, яка має бути підписана вже найближчим часом. Про це стверджує японське медіа NHK, передає УНН.

Деталі

За інформацією, через конституційні особливості Японії документ буде відрізнятися від звичних для нашої держави двосторонніх безпекових угод.

Замість оборонного аспекту він буде зосереджений на економічному і передбачатиме заходи щодо сприяння відновленню української інфраструктури. Домовленості охоплюватимуть часовий проміжок у 10 років.

Очікується, що підписати угоду Президент Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Фуміо Кісіда зможуть вже під час перебування в Італії на саміті G7, куди було запрошено українського главу держави.

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Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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