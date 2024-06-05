Парламент ухвалив закон про скасування подвійного оподаткування з Японією

ukenru
09:57 • 4649 перегляди

Часткове сонячне затемнення: з'явилася трансляція

Ексклюзив
07:30 • 23961 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

29 березня, 04:30 • 51737 перегляди

День обізнаності про оніхектомію та День зарплати наперед: що ще відзначають 29 березня

28 березня, 20:29 • 67424 перегляди

Україна отримає 400 млн доларів від МВФ: виконавча рада затвердила перегляд

28 березня, 18:00 • 111262 перегляди

Україна отримала новий варіант угоди про корисні копалини від США - Зеленський

28 березня, 17:13 • 135399 перегляди

Україна у вузькому колі проведе зустріч щодо контингенту: Зеленський розповів, кого і коли очікує

28 березня, 16:27 • 138474 перегляди

Бійка поблизу Голосіївського ТЦК у столиці: поліція повідомила подробиці і розпочала три кримінальних провадження

28 березня, 15:09 • 239503 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

Ексклюзив
28 березня, 12:49 • 171133 перегляди

Найвідоміша пара лелек уже не разом: науковці не втрачають надію на повернення Грицька

Ексклюзив
28 березня, 11:58 • 190206 перегляди

У супермаркетах зросли ціни на гречку, молоко та масло. Експерт спрогнозував, що буде далі з їх вартістю

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Прямий єфір
+13°
3 м/с
50 %
750 мм
Ясно, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
ЗСУ просуваються у Бєлгородській області, ворог тисне на чотирьох напрямках: карти ISW

ЗСУ просуваються у Бєлгородській області, ворог тисне на чотирьох напрямках: карти ISW

29 березня, 01:53 • 39822 перегляди
В Україні створять першу національну велику мовну модель на базі ШІ

В Україні створять першу національну велику мовну модель на базі ШІ

29 березня, 02:38 • 15430 перегляди
Аналітики ISW розповіли, чому путін почав висувати нові вимоги у мирних переговорах

Аналітики ISW розповіли, чому путін почав висувати нові вимоги у мирних переговорах

29 березня, 03:09 • 45270 перегляди
ЗСУ ліквідували 1740 окупантів та знищили сотню одиниць техніки за добу

ЗСУ ліквідували 1740 окупантів та знищили сотню одиниць техніки за добу

06:20 • 22093 перегляди
Над Україною збито 94 зі 172 ворожих дронів

Над Україною збито 94 зі 172 ворожих дронів

07:29 • 26547 перегляди
Публікації
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 239503 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 360443 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 376020 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 291512 перегляди
Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки

Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки
Ексклюзив

27 березня, 12:45 • 364548 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

28 березня, 18:04 • 59683 перегляди
Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

28 березня, 16:29 • 76328 перегляди
Допомагав у пошуках поліцейського: актора Голівуду Кріса Гемсворта помітили в незвичній ситуації

Допомагав у пошуках поліцейського: актора Голівуду Кріса Гемсворта помітили в незвичній ситуації

28 березня, 15:27 • 87766 перегляди
Warner Bros. змінює Looney Tunes: що чекає на глядачів

Warner Bros. змінює Looney Tunes: що чекає на глядачів

28 березня, 12:34 • 170442 перегляди
Nintendo готується випустити Switch 2 на фоні торгової війни США та Китаю - FT

Nintendo готується випустити Switch 2 на фоні торгової війни США та Китаю - FT

28 березня, 10:48 • 173010 перегляди
Актуальне
Парламент ухвалив закон про скасування подвійного оподаткування з Японією

Парламент ухвалив закон про скасування подвійного оподаткування з Японією

Київ • УНН

 • 18278 перегляди

Верховна Рада ратифікувала українсько-японську Конвенцію про усунення подвійного оподаткування, що встановлює обмеження на оподаткування дивідендів, відсотків і роялті між двома країнами для полегшення економічних відносин і зниження податкових бар'єрів.

Уряд ухвалив закон про ратифікацію міжурядової українсько-японської Конвенції щодо подвійного оподаткування з Японією, яку підписали 19 лютого цього року в Токіо.

Про це повідомив Мінфін, пише УНН.

Закон було прийнято для забезпечення правової основи для ратифікації Конвенції та Протоколу, підписаних 19 лютого 2024 року у Токіо, що дозволить завершити всі необхідні внутрішньодержавні процедури. Це врегулює розподіл прав на оподаткування деяких видів доходів між Україною та Японією. Угода між Україною та Японією встановлює наступні обмеження на оподаткування доходів:

Дивіденди: загальна ставка оподаткування становить 15%;

Проценти: загальна ставка оподаткування складає 10%;

Роялті: ставка оподаткування роялті становить 5%.

Ці заходи сприятимуть зменшенню податкових бар'єрів для бізнесу між двома країнами. Після ратифікації, ця угода набере чинності на 30 день після обміну ратифікаційними документами.

Цей крок має сприяти розвитку економічних відносин між Україною та Японією, сприятливішим умовам для зовнішніх інвестицій і торгівлі, а також зменшенню податкових перешкод. Конвенцією і Протоколом керуватимуть Міністерство фінансів України та Державна податкова служба України.

Нагадаємо

Раніше Міністр енергетики Герман Галущенко провів зустріч з послом Японії в Україні Мацудою Кунінорі, а також з головним представником офісу Агентства міжнародного співробітництва Японії JICA в Україні Мацунаґа Хідекі, де обговорили питання відновлення пошкоджених енергосистем та підготовку до зиму. 

Ірина Колеснік

Ірина Колеснік

ЕкономікаПолітика
ministerstvo-finansiv-ukrainaМіністерство фінансів України
ministerstvo-enerhetyky-ukrainaМіністерство енергетики України
tokioТокіо
yaponiiaЯпонія
ukrainaУкраїна
polshchaПольща
Tesla
$263.83
Brent
$72.45
Bitcoin
$83,551.40
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$40.82
Золото
$3,126.80
Ethereum
$1,877.45