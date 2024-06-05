Парламент ухвалив закон про скасування подвійного оподаткування з Японією
Київ • УНН
Верховна Рада ратифікувала українсько-японську Конвенцію про усунення подвійного оподаткування, що встановлює обмеження на оподаткування дивідендів, відсотків і роялті між двома країнами для полегшення економічних відносин і зниження податкових бар'єрів.
Уряд ухвалив закон про ратифікацію міжурядової українсько-японської Конвенції щодо подвійного оподаткування з Японією, яку підписали 19 лютого цього року в Токіо.
Про це повідомив Мінфін, пише УНН.
Закон було прийнято для забезпечення правової основи для ратифікації Конвенції та Протоколу, підписаних 19 лютого 2024 року у Токіо, що дозволить завершити всі необхідні внутрішньодержавні процедури. Це врегулює розподіл прав на оподаткування деяких видів доходів між Україною та Японією. Угода між Україною та Японією встановлює наступні обмеження на оподаткування доходів:
Дивіденди: загальна ставка оподаткування становить 15%;
Проценти: загальна ставка оподаткування складає 10%;
Роялті: ставка оподаткування роялті становить 5%.
Ці заходи сприятимуть зменшенню податкових бар'єрів для бізнесу між двома країнами. Після ратифікації, ця угода набере чинності на 30 день після обміну ратифікаційними документами.
Цей крок має сприяти розвитку економічних відносин між Україною та Японією, сприятливішим умовам для зовнішніх інвестицій і торгівлі, а також зменшенню податкових перешкод. Конвенцією і Протоколом керуватимуть Міністерство фінансів України та Державна податкова служба України.
Нагадаємо
Раніше Міністр енергетики Герман Галущенко провів зустріч з послом Японії в Україні Мацудою Кунінорі, а також з головним представником офісу Агентства міжнародного співробітництва Японії JICA в Україні Мацунаґа Хідекі, де обговорили питання відновлення пошкоджених енергосистем та підготовку до зиму.