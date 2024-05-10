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Питання виживання: Галущенко обговорив із послом Японії оперативну допомогу для відновлення та підготовку до зими

Питання виживання: Галущенко обговорив із послом Японії оперативну допомогу для відновлення та підготовку до зими

Київ • УНН

 • 29950 перегляди

Міністр енергетики Герман Галущенко обговорив з японськими урядовцями відновлення пошкоджених енергосистем та підготовку до зими, подякувавши Японії за допомогу та запросивши додаткове обладнання та співпрацю для посилення захисту енергетичних об'єктів.

Міністр енергетики Герман Галущенко провів зустріч з послом Японії в Україні Мацудою Кунінорі, а також з головним представником офісу Агентства міжнародного співробітництва Японії JICA в Україні Мацунаґа Хідекі, де обговорили питання відновлення пошкоджених енергосистем та підготовку до зиму. Про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики, передає УНН.

Деталі

Як повідомляє пресслужба Міненерго, Герман Галущенко провів зустріч з послом Японії в Україні Мацудою Кунінорі, а також з головним представником офісу Агентства міжнародного співробітництва Японії JICA в Україні Мацунаґа Хідекі.

Найбільших втрат зазнала теплова генерація, тривають прицільні обстріли об’єктів гідроенергетики. Ситуація досить складна, і дуже важливо максимально відновити об’єкти до початку зими, а також наростити потужності розподіленої генерації на місцях. Це питання нашого виживання 

- зазначив під час зустрічі Галущенко.

Міністр подякував японським партнерам за вже надану допомогу, зокрема газові турбіни та автотрансформатори та відзначив важливість нещодавніх домовленостей про постачання до України більше 100 великих генераторів загальною потужністю понад 130 МВт.

Обговорювалася можливість залучення додаткової допомоги від JICA у вигляді обладнання, а також співпраця для посилення фізичного захисту енергооб’єктів. Представники японської сторони наголосили, що допомога українському енергосектору – один з пріоритетів для Японії, що було підтверджено на нещодавній зустрічі у Токіо Германа Галущенка з міністром закордонних справ Японії Йоко Камікавою 

- зазначили в міністерстві.

Нагадаємо

Німеччина виділить на відновлення енергосистеми України, яка постраждала від масованих російських ударів, 45 мільйонів євро.

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

ВійнаЕкономікаПолітика
ministerstvo-enerhetyky-ukrainaМіністерство енергетики України
herman-halushchenkoГерман Галущенко
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