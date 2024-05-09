Німеччина виділить 45 мільйонів євро на відновлення енергосистеми України
Київ • УНН
Німеччина виділить Україні 45 мільйонів євро на фінансування проекту "Підвищення ефективності передачі електроенергії" та закупівлю обладнання для енергоефективної модернізації, автоматизації та реконструкції підстанцій НЕК "Укренерго" для відновлення енергосистеми України, пошкодженої російськими ударами.
Німеччина виділить на відновлення енергосистеми України, яка постраждала від масованих російських ударів, 45 мільйонів євро. Про це заявили в Міністерстві енергетики України, передає УНН.
Деталі
Під час зустрічі міністра енергетики Германа Галущенка з федеральним міністром економічного співробітництва та розвитку Німеччини Свеньї Шульце сторони підписали угоду про грант на суму 45 мільйонів євро.
Документ підписав голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький та керівництво Німецького банку розвитку KfW для фінансування проєкту "Підвищення ефективності передачі електроенергії"
Окрім цього, кошти підуть на закупівлю обладнання для енергоефективної модернізації, автоматизації та реконструкції підстанцій НЕК "Укренерго".
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Герман Галущенко подякував Уряду Німеччини та Німецькому банку розвитку KfW за політичну підтримку та фінансову допомогу для оперативного відновлення пошкоджених чи зруйнованих об’єктів критичної енергетичної інфраструктури.
Дуже важливим для нас є те, що кошти можуть бути спрямовані на різні напрямки для відновлення і посилення стійкості об’єктів системи передачі, які перебувають під ударами ворога
Доповнення
Загалом, завдяки підтримці Німецького банку розвитку KfW за період військової агресії рф НЕК "Укренерго" залучено понад 177 млн євро кредитних та грантових коштів для відновлення та розбудови мережі передачі електроенергії.
У Міненерго підкреслили, що це є особливо важливим для забезпечення енергетичної безпеки держави та синхронної роботи об’єднаної енергосистеми України з європейською мережею операторів системи передачі електроенергії (ENTSO-E).
Окремо очільник Міненерго подякував німецькій стороні за найбільший внесок до Фонду підтримки енергетики України – 225 млн євро.
Шульце своєю чергою наголосила, що Німеччина готова й надалі підтримувати Україну в протистоянні російській агресії.
Нагадаємо
Велика Британія надасть додаткові 23 мільйони євро до Фонду енергетичної підтримки України, щоб допомогти відновити пошкоджену енергетичну інфраструктуру, посилити безпеку та забезпечити резервне живлення.
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