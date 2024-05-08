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Через обстріли енергетичної інфраструктури Україна втратила понад 8 ГВт потужності – Гринчук

Через обстріли енергетичної інфраструктури Україна втратила понад 8 ГВт потужності – Гринчук

Київ • УНН

 • 17579 перегляди

Україна втратила понад 8 ГВт енергетичних потужностей через систематичні російські атаки на енергетичну інфраструктуру з березня.

Від березня російські війська почали систематично атакувати об'єкти енергетичної інфраструктури, в результаті чого, включаючи сьогоднішні атаки, загальні втрати склали понад 8 ГВт.

Про це повідомляє заступниця міністра енергетики України Світлана Гринчук в ефірі телемарафону, передає УНН.

З 22 березня росіяни масово атакують з такою стабільною періодичністю об'єкти енергетичної інфраструктури. І, на жаль, за цей період було втрачено, з урахуванням сьогоднішніх, понад 8 ГВт потужності

- сказала Гринчук.

Нагадаємо

Російські війська завдали ракетні удари по об'єктах критичної та цивільної інфраструктури, руйнувань зазнала також пожежна частина в Запоріжжі.

Ірина Колеснік

Ірина Колеснік

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