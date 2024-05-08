Через обстріли енергетичної інфраструктури Україна втратила понад 8 ГВт потужності – Гринчук
Київ • УНН
Україна втратила понад 8 ГВт енергетичних потужностей через систематичні російські атаки на енергетичну інфраструктуру з березня.
Від березня російські війська почали систематично атакувати об'єкти енергетичної інфраструктури, в результаті чого, включаючи сьогоднішні атаки, загальні втрати склали понад 8 ГВт.
Про це повідомляє заступниця міністра енергетики України Світлана Гринчук в ефірі телемарафону, передає УНН.
З 22 березня росіяни масово атакують з такою стабільною періодичністю об'єкти енергетичної інфраструктури. І, на жаль, за цей період було втрачено, з урахуванням сьогоднішніх, понад 8 ГВт потужності
Нагадаємо
Російські війська завдали ракетні удари по об'єктах критичної та цивільної інфраструктури, руйнувань зазнала також пожежна частина в Запоріжжі.