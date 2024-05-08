Из-за обстрелов энергетической инфраструктуры Украина потеряла 8 ГВт мощности - Гринчук

Пожар на объекте критической инфраструктуры на Львовщине после ракетной атаки рф потушили - ОВА

После попадания ракеты на объекте критической инфраструктуры в Червоноградском районе вспыхнул пожар, который потребовал 35 пожарных и 7 единиц специальной техники, чтобы потушить пламя на площади 100 квадратных метров без жертв и пострадавших.