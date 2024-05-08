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У Запоріжжі рф завдала удар по інфраструктурі та парку, є руйнування пожежної частини: рятувальники показали наслідки

У Запоріжжі рф завдала удар по інфраструктурі та парку, є руйнування пожежної частини: рятувальники показали наслідки

Київ • УНН

 • 20829 перегляди

Російські ракетні удари мали ціллю об'єкти критичної інфраструктури, цивільні райони та пожежну частину в Запоріжжі, завдавши шкоди, але обійшлося без жертв. 32 рятувальники ліквідовували наслідки.

Російські війська завдали ракетні удари по об'єктах критичної та цивільної інфраструктури, руйнувань зазнала також пожежна частина в Запоріжжі, повідомили у ДСНС України, показавши ліквідацію наслідків, пише УНН.

Деталі

"У Запоріжжі рятувальники ліквідували наслідки ракетних ударів рф. Цього ранку ворог завдав ударів по об’єктах критичної та цивільної інфраструктури, гаражному кооперативу, одному з парків міста та міському електротранспорту. Руйнувань зазнала також одна з пожежних частин Запоріжжя - пошкоджено службові приміщення і фасад будівлі. На щастя, загиблих і травмованих немає", - повідомили у ДСНС у соцмережах.

До ліквідації наслідків російських обстрілів залучалися 32 рятувальники та 7 одиниць техніки. "Наразі роботи завершені", - вказали у ДСНС.

росіяни завдали ракетні удари по Запоріжжю, у районі під час авіаудару рф поранено чоловіка08.05.24, 08:17 • 21277 переглядiв

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