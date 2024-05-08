росіяни завдали ракетні удари по Запоріжжю, у районі під час авіаудару рф поранено чоловіка
Київ • УНН
Один чоловік отримав поранення внаслідок ворожого авіаудару по Запорізькому району, у регіоні окупанти здійснили 299 обстрілів, влучивши ракетами, БПЛА, РСЗВ та артилерією в 11 населених пунктів, спричинивши руйнування житлових будинків.
У Запорізькій області минулої доби російській війська завдали ракетні удари по Запоріжжю, один чоловік отримав поранення внаслідок ворожого авіаудару по Запорізькому району, по регіону окупанти здійснили 299 обстрілів, повідомив у середу голова Запорізької ОВА Іван Федоров, пише УНН.
Одного чоловіка поранено під час ворожого авіаційного удару по Запорізькому району
Впродовж доби, з його слів, окупанти 299 разів ударили по Запорізькій області. Під ворожим вогнем перебували 11 населених пунктів.
Військовослужбовці рф завдали ракетних ударів по Запоріжжю
Також, з його слів, окупанти здійснили 3 авіаційні атаки по Комишувасі та Новоандріївці. 99 БпЛА різної модифікації скерували на Гуляйполе, Левадне, Роботине, Малу Токмачку, Малинівку та Новоандріївку.
14 обстрілів РСЗВ накрили Гуляйполе, Малу Токмачку та Роботине. 183 артобстріли завдано по території Оріхова, Гуляйполя, Залізничного, Малої Токмачки, Новоандріївки, Роботиного, Левадного, Малинівки, П’ятихаток, зазначив Федоров.
Надійшло 14 повідомлень про руйнування житла.
У Запоріжжі лунають вибухи08.05.24, 04:45 • 161087 переглядiв