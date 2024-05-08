россияне нанесли ракетные удары по Запорожью, в районе во время авиаудара рф ранен мужчина

В Запорожской области за прошедшие сутки российской войска нанесли ракетные удары по Запорожью, один человек получил ранения в результате вражеского авиаудара по Запорожскому району, по региону оккупанты совершили 299 обстрелов, сообщил в среду глава Запорожской ОВА Иван Федоров, пишет УНН.

Один мужчина ранен во время вражеского авиационного удара по Запорожскому району - сообщил Федоров в Telegram.

В течение суток, по его словам, оккупанты 299 раз ударили по Запорожской области. Под вражеским огнем находились 11 населенных пунктов.

Военнослужащие рф нанесли ракетные удары по Запорожью - указал глава ОВА.

Также, по его словам, оккупанты совершили 3 авиационные атаки по Камышевахе и Новоандреевке. 99 БпЛА различной модификации направили на Гуляйполе, Левадное, Работино, Малую Токмачку, Малиновку и Новоандреевку.

14 обстрелов РСЗО накрыли Гуляйполе, Малую Токмачку и Работино. 183 артобстрела нанесены по территории Орехова, Гуляйполя, Зализничного, Малой Токмачки, Новоандреевки, Работино, Левадного, Малиновки, Пятихаток, отметил Федоров.

Поступило 14 сообщений о разрушении жилья.

В Запорожье раздаются взрывы